Bad Bunny zaskoczył na Met Gali 2025! Jedna rzecz zrobiła prawdziwą furorę (FOTO)

Bad Bunny na Met Gala 2025

Look rapera zdecydowanie kradł spojrzenia tamtego wieczoru, a w jednym z wywiadów na temat mody mówił:

„Korzystam z tego momentu w moim życiu, kiedy mogę robić, co chcę i nosić, co chcę, dzięki czemu mogę żyć bardziej autentycznie. Nie robię tego, żeby stać się bardziej sławnym, zwrócić na siebie uwagę lub kogoś znieważyć. Ludzie z zewnątrz mogą myśleć, że mam strategię lub noszę to, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale w rzeczywistości po prostu wiem, kim jestem” – powiedział dla Harper’s Bazaar.