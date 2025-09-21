Beata Tyszkiewicz otrzymała wyjątkowy prezent od produkcji „Tańca z gwiazdami”. Wielkie poruszenie w studiu
Przypominamy wyjątkowe ujęcia z Beatą Tyszkiewicz.
Dwudziesta, jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” stała się okazją nie tylko do wspólnego świętowania sukcesu programu, ale także do przypomnienia postaci, które w wyjątkowy sposób zapisały się w jego historii.
Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Beata Tyszkiewicz, aktorka, dama polskiego kina i wieloletnia jurorka show. Choć nie pojawiła się na scenie, produkcja postanowiła uhonorować ją w wyjątkowy sposób.
Podczas jednego z odcinków na telewizyjnych ekranach wyemitowano specjalnie przygotowany materiał, w którym przypomniano najpiękniejsze momenty udziału Beaty Tyszkiewicz w programie. Widzowie zobaczyli fragmenty dawnych edycji, jej charakterystyczne wypowiedzi oraz wspomnienia związane z rolą jurorki.
„To właśnie ona nauczyła nas, że taniec to nie tylko kroki i technika. To emocje elegancja i ten niedościgniony czar, który można mieć tylko wtedy, gdy jest się Beatą Tyszkiewicz” – mówiono podczas emisji materiału o Tyszkiewicz.
„Wielka dama polskiego kina. Była jurorką dziewiętnastu edycji” — powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna.
„Pani Beato, oto specjalna Honorowa Kryształowa Kula. Pani Beato, tęsknimy, pozdrawiamy, kochamy, życzymy wszystkiego, co najlepszego i mamy nadzieję, że” – dodał Ibisz.
Publiczność oraz uczestnicy programu przyjęli ten gest niezwykle emocjonalnie, sala zareagowała owacjami na stojąco, co tylko potwierdziło, jak ogromną sympatią darzona jest aktorka i jak wiele znaczyła dla „Tańca z gwiazdami”.
Najważniejszym momentem wieczoru było ogłoszenie przyznania Beacie Tyszkiewicz Honorowej Kryształowej Kuli.
To specjalne wyróżnienie ma symbolizować jej wieloletni wkład w rozwój programu oraz wyjątkowy styl, który wniosła do jury. Jak podkreślili prowadzący, aktorka przez dziewiętnaście edycji zasiadała w gronie jurorów, oceniając nie tylko technikę, ale przede wszystkim elegancję, emocje i autentyczność prezentowanych tańców.
Niedawno Beata Tyszkiewicz obchodziła swoje 87. urodziny.
♥ | 22 września 2025
