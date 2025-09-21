times-dark
Kozaczek
Beata Tyszkiewicz otrzymała wyjątkowy prezent od produkcji „Tańca z gwiazdami”. Wielkie poruszenie w studiu

Przypominamy wyjątkowe ujęcia z Beatą Tyszkiewicz.

21.09.2025
Karolina T.
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Tak uhonorowali Beatę Tyszkiewicz

Dwudziesta, jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” stała się okazją nie tylko do wspólnego świętowania sukcesu programu, ale także do przypomnienia postaci, które w wyjątkowy sposób zapisały się w jego historii.

 

Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Beata Tyszkiewicz, aktorka, dama polskiego kina i wieloletnia jurorka show. Choć nie pojawiła się na scenie, produkcja postanowiła uhonorować ją w wyjątkowy sposób.

Podczas jednego z odcinków na telewizyjnych ekranach wyemitowano specjalnie przygotowany materiał, w którym przypomniano najpiękniejsze momenty udziału Beaty Tyszkiewicz w programie. Widzowie zobaczyli fragmenty dawnych edycji, jej charakterystyczne wypowiedzi oraz wspomnienia związane z rolą jurorki.

 

„To właśnie ona nauczyła nas, że taniec to nie tylko kroki i technika. To emocje elegancja i ten niedościgniony czar, który można mieć tylko wtedy, gdy jest się Beatą Tyszkiewicz” – mówiono podczas emisji materiału o Tyszkiewicz. 

„Wielka dama polskiego kina. Była jurorką dziewiętnastu edycji” — powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna.

Pani Beato, oto specjalna Honorowa Kryształowa Kula. Pani Beato, tęsknimy, pozdrawiamy, kochamy, życzymy wszystkiego, co najlepszego i mamy nadzieję, że” – dodał Ibisz. 

 

Publiczność oraz uczestnicy programu przyjęli ten gest niezwykle emocjonalnie,  sala zareagowała owacjami na stojąco, co tylko potwierdziło, jak ogromną sympatią darzona jest aktorka i jak wiele znaczyła dla „Tańca z gwiazdami”.

Najważniejszym momentem wieczoru było ogłoszenie przyznania Beacie Tyszkiewicz Honorowej Kryształowej Kuli.

 

To specjalne wyróżnienie ma symbolizować jej wieloletni wkład w rozwój programu oraz wyjątkowy styl, który wniosła do jury. Jak podkreślili prowadzący, aktorka przez dziewiętnaście edycji zasiadała w gronie jurorów, oceniając nie tylko technikę, ale przede wszystkim elegancję, emocje i autentyczność prezentowanych tańców.

Niedawno Beata Tyszkiewicz obchodziła swoje 87. urodziny.

| 22 września 2025 Odpowiedz

Filmik wspomnieniowy z Panią Beatą w roli jurorki TzG to byl świetny pomysł. Aż żal, że nie był dłuższy.

proszę | 22 września 2025 Odpowiedz

o pomoc

proszę o siły międzynarodowe | 22 września 2025 Odpowiedz

celem uczciwości

