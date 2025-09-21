Beata Tyszkiewicz otrzymała wyjątkowy prezent od produkcji „Tańca z gwiazdami”. Wielkie poruszenie w studiu

Tak uhonorowali Beatę Tyszkiewicz

Dwudziesta, jubileuszowa edycja „Tańca z gwiazdami” stała się okazją nie tylko do wspólnego świętowania sukcesu programu, ale także do przypomnienia postaci, które w wyjątkowy sposób zapisały się w jego historii.

Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Beata Tyszkiewicz, aktorka, dama polskiego kina i wieloletnia jurorka show. Choć nie pojawiła się na scenie, produkcja postanowiła uhonorować ją w wyjątkowy sposób.