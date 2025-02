Bieberowie pierwszy raz widziani z dzieckiem na mieście! Internauci zbulwersowani tym, co ich spotkało

Bieberowie z dzieckiem zaatakowani przez paparazzi. Internauci zbulwersowani

Jednocześnie opublikowane w sieci nagranie , na którym mogliśmy zobaczyć jak paparazzi wprost „zaatakowali” parę zdjęciami i błyskami fleszy mocno oburzyło internautów:

To najsmutniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam; Zostawcie ich w spokoju; Matko święta, te flesze! Biedny Justin, mógł się łatwo potknąć; Dobrze się składa, że obydwoje nie mają epilepsji; Prywatność to luksus; Te parę sekund, które Justin spędził w domu patrząc na to, co się dzieje na zewnątrz i przygotowując się psychicznie, by być duszonym i nękanym podczas przenoszenia dziecka; Jak oni w ogóle widzą dokąd idą; OMG zero prywatności; Boże dajcie im spokój; Teraz już wiem, czemu noszą okulary przeciwsłoneczne w nocy; Nie widziałam tylu błysków fleszy w stronę celebrytów od dłuższego czasu. To mogło komuś zaszkodzić;