Bryan Adams odsłonił swoją gwiazdę w Krakowie! (FOTO)

Bryan Adams odsłania swoją gwiazdę w Krakowie

Bryan Adams to światowej sławy kanadyjski piosenkarz, gitarzysta, autor piosenek i producent muzyczny. Gwiazdor rocka dziś (31 lipca) wystąpi na scenie Tauron Areny Kraków, ale zanim to wziął udział w ceremonii odsłonięcia swojej gwiazdy w Alei Gwiazd RMF FM i Miasta Kraków. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce na Bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem.