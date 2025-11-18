Była ikoną lat 80. Tak czas potraktował znaną piękność
Zobaczcie, jak bardzo się zmieniła Kim Wilde.
Kim Wilde była gwiazdą lat 80. Słuchacze pokochali ją za utwór „Kids in America”.
Niedawno wokalistka skończyła 65 lat. Widać, że czas się dla niej zatrzymał.
Kim Wilde była ceniona przez wiele osób nie tylko za oryginalny głos, ale także styl ubioru.
Rockowa wokalistka do dziś zachwyca młodzieńczym wyglądem.
Mimo upływu lat Kim Wilde wygląda młodzieńczo. To zasługa dobrze dobranej diety i aktywności fizycznej.
Kim Wilde spożywa tylko owoce i warzywa, które sama wyhoduje w swoim ogrodzie. Stawia na organiczną żywność i mądrą suplementację.
Co ciekawe, przez lata Kim Wilde nigdy nie uśmiechała się na zdjęciach.
Dopiero wraz z upływem czasu zaczęła pokazywać swoją radosną odsłonę podczas koncertów i w mediach społecznościowych.
Kim Wilde odziedziczyła talent po zdolnych rodzicach.
Dzięki ojcu piosenkarzowi Martemu Wilde’owi, i matce, tancerce Joyce Baker wkroczyła do świata show-biznesu. Jej kariera rozpoczęła się w 1980 roku, kiedy dostrzegł ją przedstawiciel jednej z wytwórni.
Po latach bycia na scenie w 1997 roku Kim Wilde zrobiła sobie przerwę od show-biznesu.
Później wróciła na scenę w 2006 roku. Fani bardzo się za nią stęsknili.
Kim Wilde do dziś nie opuszcza sceny. Słuchacze kochają jej mocny, zachrypnięty głos.
Doceniają również sceniczną charyzmę artystki.
Kim Wilde niedawno wydała nowy album „Closer”.
Artystka ruszyła z koncertami po całym świecie. Kiedyś nawet zagrała w Polsce, ale było to w 2006 roku w Płocku. Kto wie, może już wkrótce znowu zagra w naszym kraju?