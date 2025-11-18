Nawigacja

Była ikoną lat 80. Tak czas potraktował znaną piękność

Autor Maciej Lechociński

Zobaczcie, jak bardzo się zmieniła Kim Wilde.

1/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. Forum.
source: fot. Forum.

Kim Wilde była gwiazdą lat 80. Słuchacze pokochali ją za utwór „Kids in America”. 

Niedawno wokalistka skończyła 65 lat. Widać, że czas się dla niej zatrzymał.

2/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Kim Wilde była ceniona przez wiele osób nie tylko za oryginalny głos, ale także styl ubioru.

Rockowa wokalistka do dziś zachwyca młodzieńczym wyglądem.

3/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Mimo upływu lat Kim Wilde wygląda młodzieńczo. To zasługa dobrze dobranej diety i aktywności fizycznej. 

Kim Wilde spożywa tylko owoce i warzywa, które sama wyhoduje w swoim ogrodzie. Stawia na organiczną żywność i mądrą suplementację.

4/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Co ciekawe, przez lata Kim Wilde nigdy nie uśmiechała się na zdjęciach. 

Dopiero wraz z upływem czasu zaczęła pokazywać swoją radosną odsłonę podczas koncertów i w mediach społecznościowych.

5/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Kim Wilde odziedziczyła talent po zdolnych rodzicach.

Dzięki ojcu piosenkarzowi Martemu Wilde’owi, i matce, tancerce Joyce Baker wkroczyła do świata show-biznesu. Jej kariera rozpoczęła się w 1980 roku, kiedy dostrzegł ją przedstawiciel jednej z wytwórni.

6/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Po latach bycia na scenie w 1997 roku Kim Wilde zrobiła sobie przerwę od show-biznesu.

Później wróciła na scenę w 2006 roku. Fani bardzo się za nią stęsknili.

7/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Kim Wilde do dziś nie opuszcza sceny. Słuchacze kochają jej mocny, zachrypnięty głos. 

Doceniają również sceniczną charyzmę artystki.

8/8 Metamorfoza Kim Wilde 
Kim Wilde, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Kim Wilde niedawno wydała nowy album „Closer”. 

Artystka ruszyła z koncertami po całym świecie. Kiedyś nawet zagrała w Polsce, ale było to w 2006 roku w Płocku. Kto wie, może już wkrótce znowu zagra w naszym kraju?

