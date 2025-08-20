22-letnia Carla Fernandes już zaręczona! Jej narzeczony to znany producent muzyczny

Carla Fernandes zgarnęła Bursztynowego Słowika! Oto kim jest nowa gwiazda polskiej sceny

Kim jest nowa laureatka? Carla Fernandes urodziła się w 2003 roku w Londynie, a jej mama jest Polką, natomiast ojciec ma hiszpańsko-portugalskie korzenie. Dzięki temu artystka biegle posługuje się kilkoma językami i swobodnie porusza się między różnymi kulturami.

Początkowo studiowała stomatologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale szybko zdecydowała się zawiesić naukę, by w pełni poświęcić się muzyce.