22-letnia Carla Fernandes już zaręczona! Jej narzeczony to znany producent muzyczny
Oto co wiemy o młodej gwieździe.
19 sierpnia w Operze Leśnej w Sopocie odbył się drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2025.
Wieczór pełen muzycznych emocji zakończył się ogłoszeniem nazwiska laureatki Bursztynowego Słowika – statuetka trafiła w ręce Carli Fernandes.
Decyzję podjęli internauci, którzy głosowali online podczas transmisji na żywo.
Walka o prestiżowe wyróżnienie była naprawdę zacięta. O statuetkę ubiegali się m.in. Mery Spolsky, Dezydery, Red Lips, Michał Szczygieł i Skubas. Jednak to Carla podbiła serca widzów, zdobywając najwięcej głosów.
Kim jest nowa laureatka? Carla Fernandes urodziła się w 2003 roku w Londynie, a jej mama jest Polką, natomiast ojciec ma hiszpańsko-portugalskie korzenie. Dzięki temu artystka biegle posługuje się kilkoma językami i swobodnie porusza się między różnymi kulturami.
Początkowo studiowała stomatologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale szybko zdecydowała się zawiesić naukę, by w pełni poświęcić się muzyce.
Na scenie Carla debiutowała już jako nastolatka, a w 2021 roku wydała pierwszą EP-kę „18”, która zebrała świetne recenzje. Ma na swoim koncie współprace z takimi artystami jak Matt Hunter, Maikel Delacalle czy Oskar Cyms. Jej muzyka to połączenie popu, R&B i latynoskiej energii – nic dziwnego, że publiczność pokochała jej styl.
Carla Fernandes nie tylko rozwija skrzydła w muzyce, ale też znalazła szczęście w życiu prywatnym.
Jej serce od kilku lat należy do starszego o osiem lat producenta muzycznego i tekściarza – Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka.
To właśnie on wspiera ją zarówno w codzienności, jak i w karierze. Para nie ukrywa swojego uczucia – w social mediach często publikują wspólne zdjęcia i nagrania, a każde z nich chętnie chwali się sukcesami drugiego.
Ich relacja weszła już na kolejny etap – niedawno Carla potwierdziła zaręczyny z Dominikiem. W emocjonalnym wpisie napisała:
„Jestem tak wdzięczna, że Ciebie mam. Kocham Cię. Każdemu z Was życzę, żebyście też mieli przy sobie kogoś, z kim każdy dzień jest najpiękniejszy”.
Artystka nie ukrywa, że to właśnie z nim chce spędzić resztę życia. On z kolei podkreśla, że jest z niej niesamowicie dumny i cieszy się, że może obserwować jej błyskawiczny rozwój.
