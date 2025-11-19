Nawigacja

Chudziutka jak niteczka Tomaszewska na finale „Top Model”. Przecież ona niedawno urodziła!

Autor Maciej Lechociński

Ależ ma figurę jak szprycha!

1/6 Małgorzata Tomaszewska olśniła fotoreporterów
Małgorzata Tomaszewska, fot. AKPA.
source: fot. AKPA.

Małgorzata Tomaszewska pojawiła się na finale „Top Model” w czarnej stylizacji. 

Do golfu z mocno zarysowanymi ramionami dobrała spodnie typu dzwony, które podkreśliły jej talię osy.

Aż trudno uwierzyć, że Małgorzata Tomaszewska rok temu córeczkę — Laurę. 

Dziś prezenterka telewizyjna wygląda jak gwiazda.

Małgorzata Tomaszewska na co dzień pracuje w „Dzień dobry TVN”. 

 

Pracę w śniadaniówce płynnie łączy z obowiązkami macierzyńskimi.

Małgorzata Tomaszewska ma dwójkę dzieci: syna Enzo, który urodził się w  2017 roku oraz córkę Laurę, która przyszła na świat w 2024 roku.

Jej obecny partner, który jest ojcem córki — Laury, został pokazany jakiś czas temu na Instagramie.

Para wspólnie wychowuje dzieci.

Dla Małgorzaty Tomaszewskiej macierzyństwo jest bardzo ważne. 

Małgorzata Tomaszewska chętnie dzieli się uroczymi kadrami w sieci. 

Zdjęcie jej syna karmiącego siostrę podbiło serca fanów.

