Chudziutka jak niteczka Tomaszewska na finale „Top Model”. Przecież ona niedawno urodziła!
Ależ ma figurę jak szprycha!
Małgorzata Tomaszewska pojawiła się na finale „Top Model” w czarnej stylizacji.
Do golfu z mocno zarysowanymi ramionami dobrała spodnie typu dzwony, które podkreśliły jej talię osy.
Aż trudno uwierzyć, że Małgorzata Tomaszewska rok temu córeczkę — Laurę.
Dziś prezenterka telewizyjna wygląda jak gwiazda.
Małgorzata Tomaszewska na co dzień pracuje w „Dzień dobry TVN”.
Pracę w śniadaniówce płynnie łączy z obowiązkami macierzyńskimi.
Małgorzata Tomaszewska ma dwójkę dzieci: syna Enzo, który urodził się w 2017 roku oraz córkę Laurę, która przyszła na świat w 2024 roku.
Jej obecny partner, który jest ojcem córki — Laury, został pokazany jakiś czas temu na Instagramie.
Para wspólnie wychowuje dzieci.
Dla Małgorzaty Tomaszewskiej macierzyństwo jest bardzo ważne.
Małgorzata Tomaszewska chętnie dzieli się uroczymi kadrami w sieci.
Zdjęcie jej syna karmiącego siostrę podbiło serca fanów.