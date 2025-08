Ci aktorzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Nie uwierzysz, kogo spotkałabyś na barykadach

Tadeusz Fijewski

Po wybuchu II wojny światowej Tadeusz Fijewski zgłosił się do Wojska Polskiego, jednak nie został przyjęty do służby. Wkrótce trafił w ręce okupantów – 3 maja 1940 roku został wywieziony z Pawiaka do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Po dwóch latach spędzonych w nieludzkich warunkach odzyskał wolność i wrócił do Warszawy, gdzie podjął pracę w barach, a jednocześnie współpracował z Armią Krajową.

Kiedy wybuchło powstanie warszawskie, stanął do walki w szeregach AK. Po kapitulacji został wzięty do niewoli i przewieziony do oflagu II D Gross-Born na terenie III Rzeszy. Nawet w trudnych warunkach obozowych nie porzucił swojej pasji – brał udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych w ramach BIiP AK pod opieką Leona Schillera. Później, już jako wolny człowiek, dołączył do zespołu estradowego Kazimierza Krukowskiego, który występował w polskich obozach na terenie okupowanych Niemiec.