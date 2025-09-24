times-dark
Kozaczek
Claudia Cardinale kiedyś odwiedziła Polskę. To było wielkie wydarzenie…

Spotkała Tomasza Raczka, Roberta Glińskiego...

Claudia Cardinale
24.09.2025
Karolina T.
1 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce

Claudia Cardinale zmarła w wieku 87 lat. Gwiazda światowego kina odeszła we wtorek koło Paryża.

 

Zagrał w blisko dwustu filmach m.in. w „Osiem i pół”, „Różowej Panterze”, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” i „Zawodowcach”.

Claudia Cardinale była niekwestionowaną gwiazdą światowego kina – co do tego nie ma wątpliwości krytyk filmowy Przemysław Gulda.

„Często używa się, mówiąc w takich postaciach, pojęcia ikona i myślę, że to jest pojęcie, które bardzo dobrze oddaje to, kim ona była. Była symbolem pewnej epoki” – stwierdził krytyk filmowy Przemysław Gulda.

2 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce

Claudia Cardinale miała dwoje dzieci: syna Patricka, którego urodziła już w wieku 19 lat i został on później adoptowany przez jej pierwszego męża Franca Cristaldiego oraz doczekała się córki z Pasqualem Squitierim. 

scena z: Claudia Cardinale, Robert Gli≈Ñski, SK:, , fot. Engelbrecht/AKPA

3 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce

Claudia Cardinale w 2011 roku pojawiła się w Polsce. Była gościem specjalnym nowego, międzynarodowego festiwalu filmowego Philips Cinema Mundi im. Zygmunta Kałużyńskiego.

Wówczas dyrektorem artystycznym festiwalu był Tomasz Raczek.

scena z: Tomasz Raczek, Claudia Cardinale, SK:, , fot. Engelbrecht/AKPA

4 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce
scena z: Claudia Cardinale, SK:, , fot. Engelbrecht/AKPA

5 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce
scena z: Claudia Cardinale, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

6 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce
scena z: Claudia Cardinale, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

7 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce
scena z: Claudia Cardinale, SK:, , fot. Baranowski/AKPA

8 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce
scena z: Claudia Cardinale, SK:, , fot. Łepecki Michał/AKPA

9 / 11

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce
scena z: Claudia Cardinale SK: , , , , , , , , , , , fot. Majewski/AKPA

10 / 11

Nie żyje Claudia Cardinale
11 / 11

Nie żyje Claudia Cardinale
