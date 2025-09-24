Claudia Cardinale kiedyś odwiedziła Polskę. To było wielkie wydarzenie…

Claudia Cardinale w 2011 w Polsce

Claudia Cardinale zmarła w wieku 87 lat. Gwiazda światowego kina odeszła we wtorek koło Paryża.

Zagrał w blisko dwustu filmach m.in. w „Osiem i pół”, „Różowej Panterze”, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” i „Zawodowcach”.

Claudia Cardinale była niekwestionowaną gwiazdą światowego kina – co do tego nie ma wątpliwości krytyk filmowy Przemysław Gulda.

„Często używa się, mówiąc w takich postaciach, pojęcia ikona i myślę, że to jest pojęcie, które bardzo dobrze oddaje to, kim ona była. Była symbolem pewnej epoki” – stwierdził krytyk filmowy Przemysław Gulda.