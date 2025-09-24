Claudia Cardinale kiedyś odwiedziła Polskę. To było wielkie wydarzenie…
Spotkała Tomasza Raczka, Roberta Glińskiego...
Claudia Cardinale zmarła w wieku 87 lat. Gwiazda światowego kina odeszła we wtorek koło Paryża.
Zagrał w blisko dwustu filmach m.in. w „Osiem i pół”, „Różowej Panterze”, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” i „Zawodowcach”.
Claudia Cardinale była niekwestionowaną gwiazdą światowego kina – co do tego nie ma wątpliwości krytyk filmowy Przemysław Gulda.
„Często używa się, mówiąc w takich postaciach, pojęcia ikona i myślę, że to jest pojęcie, które bardzo dobrze oddaje to, kim ona była. Była symbolem pewnej epoki” – stwierdził krytyk filmowy Przemysław Gulda.
Claudia Cardinale miała dwoje dzieci: syna Patricka, którego urodziła już w wieku 19 lat i został on później adoptowany przez jej pierwszego męża Franca Cristaldiego oraz doczekała się córki z Pasqualem Squitierim.
Claudia Cardinale w 2011 roku pojawiła się w Polsce. Była gościem specjalnym nowego, międzynarodowego festiwalu filmowego Philips Cinema Mundi im. Zygmunta Kałużyńskiego.
Wówczas dyrektorem artystycznym festiwalu był Tomasz Raczek.
