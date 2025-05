Ten hit lat 90. uratował zespół w kryzysie. Dziś zna go cała Polska

Kawałek, który żyje własnym życiem

Dziś trudno wyobrazić sobie „Kilera” bez tej muzyki, a „Co ty tutaj robisz” weszło do kanonu popkultury. Dla wielu to nie tylko piosenka – to symbol epoki, humoru lat 90. i jednocześnie artystycznego odrodzenia. Jak mówi Sienkiewicz: – ,,Mam nadzieję, że moje piosenki pomogły filmowi, a film pomógł nam.„

A wy, pamiętacie ten numer? Teledysk i wspomnienia znajdziecie poniżej!