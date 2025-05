Córka Mamy June w mocnych słowach o przemianie matki: „Jakby odcięli jej głowę i przyszyli do innego ciała”

Honey Boo Boo rozważała operację...

Alana przyznaje, że jako nastolatka rozważała operację zmniejszenia żołądka.

„Ważyłam 275 funtów. Myślałam, że to jedyne rozwiązanie. Dieta, ćwiczenia? Jasne. Ale operacja? Szybka droga do bycia ,,idealną”– mówiła w rozmowie z ET.

Jej refleksje pokazują, jak głęboko przemiana matki wpłynęła na jej psychikę.

„Mama była większą kobietą, a potem nagle stała się szczupła. Zaczęłam się bać, że i ja muszę przejść taką przemianę, jeśli chcę być akceptowana”.