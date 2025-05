Dieta Bryana Johnsona to nowa obsesja Hollywood. Kim jest miliarder, który zatrzymał starzenie?

Bryan Johnson to nie influencer, który promuje zielone koktajle. To miliarder, który codziennie poddaje się dziesiątkom badań i testów, by cofnąć swój wiek biologiczny.

Dziś jego organizm przypomina ciało nastolatka, choć z metryki wynika, że ma 46 lat. Jak to w ogóle możliwe?