Doda zachwyciła w Dzień Dobry TVN. Od 20 lat się nie zmienia!

To po tym występie jej kariera poszybowała w górę!

/ 08.09.2025 /
Karolina T.
Doda w Dzień Dobry TVN

Doda w miniony weekend pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN.

Z okazji 20-lecia śniadaniówki stacja uczciła jej słynny występ na Festiwalu w Sopocie, gdzie nagrodzono ją Słowikiem Publiczności.

Doda w Dzień Dobry TVN

Artystka podsumowała 20-lecie swojej kariery i odebranie prestiżowej nagrody Słowika Publiczności w 2005 roku. Wówczas zaśpiewała swój kultowy przebój „Znak pokoju”. 

Od tego czasu jej kariera poszybowała w górę o trwa do dziś:

„Przez pięć lat nie brali nas na żadne festiwale, odsyłali nasze kasety, bo wtedy jeszcze wysyłało się kasety, z dopiskiem Nie, bo nie. Ten Festiwal w Sopocie sprzed 20 lat był pierwszym, który otworzył się na nas. Było takie stereotypowe myślenie, że blondynka z dużym biustem to nie potrafi śpiewać, nie będziemy jej brać na festiwal, to było bardzo krzywdzące” – mówiła na kanapie DDTVN Rabczewska.

Doda w Dzień Dobry TVN

Było naprawdę ikonicznie! Razem z Ewą Drzyzgą odtworzyła słynną scenę nazywaną „masakrą”, którą młodzież do dziś uznaje za absolutnie kultowy moment polskiej popkultury.

 

W oryginale sprzed lat, który do dziś generuje milionowe wyświetlenia na TikToku i Instagramie, Doda wyraziła swoje niezadowolenie z powodu obecności Kingi Rusin.

Doda w Dzień Dobry TVN

Najwięcej emocji wzbudził jednak jej rewelacyjny wygląd. Doda zaprezentowała się w stylizacji, która podkreślała jej sylwetkę i łączyła elegancję z nowoczesnością. Stylizację rodem z Hollywood i lat przedwojennych dopełniły perfekcyjnie dobrane makijaż oraz fryzura. Artystka emanowała świeżością i energią, zachwycając zarówno prowadzących, jak i widzów przed telewizorami

sopot687

Doda w 2005 roku
sopot699

Doda w 2005 roku
sopot697

Doda w 2005 roku

Doda w 2005 roku
Doktor | 9 września 2025 Odpowiedz

Brzydko się starzeje i podejrzewam że miała liposukcję brzucha i przeszczepiony tłuszcz w pośladki

Zuzia | 8 września 2025 Odpowiedz

Tandeta!!!!!
To nie stalo przy prawdziwej muzyce!Poziom talentu tej kobiety nadaje sie na zabawy w remizie strazackiej albo festynach 🤣🤣🤣🤣

