Doda zachwyciła w Dzień Dobry TVN. Od 20 lat się nie zmienia!
To po tym występie jej kariera poszybowała w górę!
Doda w miniony weekend pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN.
Z okazji 20-lecia śniadaniówki stacja uczciła jej słynny występ na Festiwalu w Sopocie, gdzie nagrodzono ją Słowikiem Publiczności.
Artystka podsumowała 20-lecie swojej kariery i odebranie prestiżowej nagrody Słowika Publiczności w 2005 roku. Wówczas zaśpiewała swój kultowy przebój „Znak pokoju”.
Od tego czasu jej kariera poszybowała w górę o trwa do dziś:
„Przez pięć lat nie brali nas na żadne festiwale, odsyłali nasze kasety, bo wtedy jeszcze wysyłało się kasety, z dopiskiem Nie, bo nie. Ten Festiwal w Sopocie sprzed 20 lat był pierwszym, który otworzył się na nas. Było takie stereotypowe myślenie, że blondynka z dużym biustem to nie potrafi śpiewać, nie będziemy jej brać na festiwal, to było bardzo krzywdzące” – mówiła na kanapie DDTVN Rabczewska.
Było naprawdę ikonicznie! Razem z Ewą Drzyzgą odtworzyła słynną scenę nazywaną „masakrą”, którą młodzież do dziś uznaje za absolutnie kultowy moment polskiej popkultury.
W oryginale sprzed lat, który do dziś generuje milionowe wyświetlenia na TikToku i Instagramie, Doda wyraziła swoje niezadowolenie z powodu obecności Kingi Rusin.
Najwięcej emocji wzbudził jednak jej rewelacyjny wygląd. Doda zaprezentowała się w stylizacji, która podkreślała jej sylwetkę i łączyła elegancję z nowoczesnością. Stylizację rodem z Hollywood i lat przedwojennych dopełniły perfekcyjnie dobrane makijaż oraz fryzura. Artystka emanowała świeżością i energią, zachwycając zarówno prowadzących, jak i widzów przed telewizorami
