Doda zachwyciła w Dzień Dobry TVN. Od 20 lat się nie zmienia!

Doda w Dzień Dobry TVN

Artystka podsumowała 20-lecie swojej kariery i odebranie prestiżowej nagrody Słowika Publiczności w 2005 roku. Wówczas zaśpiewała swój kultowy przebój „Znak pokoju”.

Od tego czasu jej kariera poszybowała w górę o trwa do dziś:

„Przez pięć lat nie brali nas na żadne festiwale, odsyłali nasze kasety, bo wtedy jeszcze wysyłało się kasety, z dopiskiem Nie, bo nie. Ten Festiwal w Sopocie sprzed 20 lat był pierwszym, który otworzył się na nas. Było takie stereotypowe myślenie, że blondynka z dużym biustem to nie potrafi śpiewać, nie będziemy jej brać na festiwal, to było bardzo krzywdzące” – mówiła na kanapie DDTVN Rabczewska.