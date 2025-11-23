Wnętrza Opozdy od razu przyciągają uwagę lekkością. Apartament jest jasny, przestronny i zaprojektowany tak, by nic nie przytłaczało, a cała aranżacja sprawiała wrażenie świeżej i „czystej”.

Dominują tu biel i odcienie beżu, naturalne drewno dębowe, północny minimalizm połączony z domowym ciepłem.

Na poddaszu aktorka urządziła strefę odpoczynku – sypialnię i komfortowy kącik telewizyjny. Znakiem rozpoznawczym są miękkie tkaniny, puszyste dywany oraz naturalne światło, które wpada przez duże okna.