Dorastanie Aleksandry Kwaśniewskiej w Pałacu Prezydenckim nie było bajką…Wiele razy GROZIŁO JEJ niebezpieczeństwo!

BOR jako transport do szkoły i legitymacja na inne nazwisko

Pałac Prezydencki dla młodej Aleksandry na dekadę stał się domem, co dla służb i pracowników było to nie lada wyzwaniem. Nikt wcześniej nie miał do czynienia z nastolatką rezydującą w Pałacu.

Ola do szkoły jeździła z BOR-owcami, ale sama musiała radzić sobie z codziennością. Żeby zachować choć odrobinę prywatności, wystawiono jej legitymację szkolną na panieńskie nazwisko matki – Konty.

Choć życie w Pałacu Prezydenckim mogło wydawać się bajką – z osobnym pokojem, kuchnią i eleganckimi korytarzami – dla nastoletniej Aleksandry Kwaśniewskiej był to świat pełen ograniczeń i realnych zagrożeń. Wraz z wyborem jej ojca na prezydenta, Ola natychmiast stała się osobą publiczną, a co za tym idzie – potencjalnym celem.

Zaczęło się od niepokojących sygnałów ze szkoły: nieznane osoby wypytywały o nią w sekretariacie, próbowały dowiedzieć się, gdzie dokładnie się uczy, do której klasy chodzi i gdzie znajduje się jej sala. Dla młodej dziewczyny był to prawdziwy szok. Sytuacja powtórzyła się kilkukrotnie, aż w końcu BOR musiał wdrożyć dodatkowe środki ostrożności.

Aleksandra nie była zachwycona obecnością ochrony – nastolatka chciała żyć normalnie, jak jej rówieśnicy. Ale kiedy pojawił się podejrzany mężczyzna, który z uporem maniaka próbował ją odnaleźć i „poznać”, decyzja była oczywista. BOR-owcy zaczęli towarzyszyć jej na co dzień.

Czasem musiała się ukrywać w szkole, by uniknąć kontaktu z osobami z zewnątrz. A gdy rozpoczęła studia, zagrożenie tylko przybrało na sile – jeden z mężczyzn kilkukrotnie próbował ją porwać. Został zatrzymany dopiero wtedy, gdy pojawił się na uczelni i zaczął wypytywać o nią innych studentów. Jak się później okazało – był niezrównoważony psychicznie. Dla prezydenta Kwaśniewskiego nie było wątpliwości: jego córka musi mieć osobistą ochronę.