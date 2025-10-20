Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!

Joanna Kryńska i Grzegorz Gabor

Tegoroczna gala Telekamery 2025 obfitowała w spektakularne stylizacje, jednak jedną z największych gwiazd wieczoru bez wątpienia była Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24.

Pojawiła się na czerwonym dywanie u boku swojego męża, Grzegorza Gabora, znanego z piłkarskiego świata i popularnego formatu „Turbokozak”.

Ich wspólne wyjście było nie tylko modowym wydarzeniem, ale też pierwszym publicznym wystąpieniem po ślubie.