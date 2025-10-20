times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!

Joanna Kryńska olśniewała elegancją.

Joanna Kryńska
/ 20.10.2025 /
Karolina T.
Joanna Kryńska, Grzegorz Gabor

Joanna Kryńska i Grzegorz Gabor

Tegoroczna gala Telekamery 2025 obfitowała w spektakularne stylizacje, jednak jedną z największych gwiazd wieczoru bez wątpienia była Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24.

 

Pojawiła się na czerwonym dywanie u boku swojego męża, Grzegorza Gabora, znanego z piłkarskiego świata i popularnego formatu „Turbokozak”.

 

Ich wspólne wyjście było nie tylko modowym wydarzeniem, ale też pierwszym publicznym wystąpieniem po ślubie.

Joanna Kryńska i Grzegorz Gabor

Para po dwóch latach zaręczyn powiedziała sobie „tak” w malowniczym Świeradowie-Zdroju.

 

Uroczystość odbyła się z dala od stołecznego zgiełku: w kameralnej, romantycznej atmosferze, otoczonej górską przyrodą. Na Instagramie Joanny Kryńskiej pojawiły się fotografie z tego wyjątkowego dnia.

Joanna Kryńska, Grzegorz Gabor

Joanna Kryńska i Grzegorz Gabor

Rok po ślubie para pojawiła się razem na gali Telekamery 2025, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów. Joanna Kryńska wybrała metaliczną sukienkę z głębokim dekoltem w kształcie litery V, drapowaniami w talii i subtelnym rozcięciem na nodze, kreację, która była prawdziwym manifestem kobiecej siły i elegancji.

Joanna Kryńska i Grzegorz Gabor
