Dziennikarka TVN24 błyszczy z mężem na gali Telekamery 2025. Niedawno wzięli ślub!
Joanna Kryńska olśniewała elegancją.
Tegoroczna gala Telekamery 2025 obfitowała w spektakularne stylizacje, jednak jedną z największych gwiazd wieczoru bez wątpienia była Joanna Kryńska, dziennikarka TVN24.
Pojawiła się na czerwonym dywanie u boku swojego męża, Grzegorza Gabora, znanego z piłkarskiego świata i popularnego formatu „Turbokozak”.
Ich wspólne wyjście było nie tylko modowym wydarzeniem, ale też pierwszym publicznym wystąpieniem po ślubie.
Para po dwóch latach zaręczyn powiedziała sobie „tak” w malowniczym Świeradowie-Zdroju.
Uroczystość odbyła się z dala od stołecznego zgiełku: w kameralnej, romantycznej atmosferze, otoczonej górską przyrodą. Na Instagramie Joanny Kryńskiej pojawiły się fotografie z tego wyjątkowego dnia.
Rok po ślubie para pojawiła się razem na gali Telekamery 2025, wzbudzając ogromne zainteresowanie mediów. Joanna Kryńska wybrała metaliczną sukienkę z głębokim dekoltem w kształcie litery V, drapowaniami w talii i subtelnym rozcięciem na nodze, kreację, która była prawdziwym manifestem kobiecej siły i elegancji.
