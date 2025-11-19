Nawigacja

Dżungla w środku Warszawy? Dlaczego nie! Tak mieszka Marcin Tyszka

Ale tam jest zielono!

Marcin Tyszka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów mody. Swoją karierę zaczynał jako nastolatek, a dziś współpracuje z największymi magazynami na świecie.

W sypialni dzieje się bardzo dużo. Obrazy o odważnej kolorystyce, lustra w rzeźbionych ramach i wzorzyste tekstylia tworzą mieszankę eklektyzmu, elegancji i fantazji. Obok łóżka stoi wolnostojąca wanna.

W łazience uwagę zwracają chłodne marmurowe ściany, olbrzymie lustra oraz jasne wyposażenie o minimalistycznych kształtach. Mimo że dominuje tu elegancja, klimat ocieplają kolejne rośliny.

Dwie nablatowe umywalki, designerskie dekoracje i światło zalewające pomieszczenie sprawiają, że nawet poranna rutyna wygląda tu jak rytuał.

To miejsce wygląda jak połączenie artystycznego atelier z prywatną oazą w centrum metropolii. Już od pierwszego kroku widać, że właściciel ma słabość do odważnych połączeń.

Obok roślin stoi nowoczesny, rzeźbiarski stolik i złote kinkiety, które dodają całości elegancji. To przestrzeń, która w jednej chwili uspokaja, a w drugiej pobudza kreatywność.

W największym pokoju królują rośliny o wielkich liściach, które rozrastają się niczym w prawdziwej dżungli. Zieleń przełamują pastelowe poduszki i różowy, profilowany narożnik, na którym gra światło wpadające przez duże okna.

Egzotyczne palmy rzucają cienie na ściany, tworząc bajeczny efekt.

