Elita Hollywood na 70. urodzinach Kris Jenner. Impreza w stylu Jamesa Bonda w rezydencji Jeffa Bezosa

Autor Klaudia Jaroszek

Takiej imprezy w show-biznesie dawno nie było!

Kris Jenner to celebrytka należąca do rodziny Kardashian, która uważana jest za jedną z najpopularniejszych familii na świecie. Ubiegłego wieczoru zorganizowała imprezę z okazji 70. urodzin które obchodziła dokładnie 5 listopada 2025 roku. Kris tego dnia miała na sobie czerwoną, balową suknię z falbanami niczym z flamenco. Całość dopełniły czarne rękawice, brylanty, koczek i mocny makijaż. Trzeba przyznać, że solenizantka wyglądała obłędnie.

Impreza ociekała wręcz luksusem, a aranżacja wyglądała niczym z filmu. Motywem przewodnim był James Bond.

Na imprezie nie zabrakło oczywiście wieloletniego partnera celebrytki, czyli Coreya Gamble.

Na imprezie obecne były również jej córki Kylie, Kendall, Kim, Khloé i Kourtney.

Wszystko miało miejsce w rezydencji Jeff Bezos w Beverly Hills, posiadłości, która sama w sobie stanowiła idealną przestrzeń dla luksusowego eventu.

Przestrzeń została przekształcona w prawdziwy Bond-świat: czerwone dywany, welury, ogromne kryształowe żyrandole, pokerowe akcenty dekoracyjne, a nawet tort w kształcie koktajlowej martini, wszystko to tworzyło atmosferę spędu rodem z filmu.

Lista gości była równie spektakularna co wystój wnętrz, wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Oprah Winfrey, Meghan Markle i Prince Harry, Mariah Carey, Paris Hilton, a także cała rodzina Kardashian-Jenner, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie oraz Rob.

Wśród towarzystwa nie zabrakło również znanej piosenkarki Mariah Carey.

Na imprezie brylowały również gwiazdy takie jak Paris Hilton oraz odmieniona Meghan Trainor.

Była też piosenkarka Ciara oraz Vanessa Bryant.

Wśród zaproszonych znalazły się również prezenterka i aktorka Oprah Winfrey, bizneswomen Anastasia Soare i dziennikarka Gayle King.

Była też piosenkarka Alicia Keys czy projektantka Dee Ocleppo Hilfiger.

Na imprezie zagościł nawet książę Harry i jego żona Meghan, czyli księżna Sussexu. 

Warto dodać, że wśród amerykańskiej elity znalazły się również takie osoby jak: raper Snoop Dogg, modelka Miranda Kerr, aktor Van Disel czy piosenkarka Sia.

Ten jubileusz był nie tylko uroczystością wieku, lecz spektaklem stylu, blasku i celebrowania życia w wielkim stylu. Kris Jenner pokazała, że 70 lat to dopiero początek kolejnej dekady pełnej luksusu, energii i wielkich planów.

