Elita Hollywood na 70. urodzinach Kris Jenner. Impreza w stylu Jamesa Bonda w rezydencji Jeffa Bezosa
Takiej imprezy w show-biznesie dawno nie było!
1/15
Kris Jenner to celebrytka należąca do rodziny Kardashian, która uważana jest za jedną z najpopularniejszych familii na świecie. Ubiegłego wieczoru zorganizowała imprezę z okazji 70. urodzin które obchodziła dokładnie 5 listopada 2025 roku. Kris tego dnia miała na sobie czerwoną, balową suknię z falbanami niczym z flamenco. Całość dopełniły czarne rękawice, brylanty, koczek i mocny makijaż. Trzeba przyznać, że solenizantka wyglądała obłędnie.
2/15
Impreza ociekała wręcz luksusem, a aranżacja wyglądała niczym z filmu. Motywem przewodnim był James Bond.
3/15
Na imprezie nie zabrakło oczywiście wieloletniego partnera celebrytki, czyli Coreya Gamble.
4/15
Na imprezie obecne były również jej córki Kylie, Kendall, Kim, Khloé i Kourtney.
5/15
Wszystko miało miejsce w rezydencji Jeff Bezos w Beverly Hills, posiadłości, która sama w sobie stanowiła idealną przestrzeń dla luksusowego eventu.
Przestrzeń została przekształcona w prawdziwy Bond-świat: czerwone dywany, welury, ogromne kryształowe żyrandole, pokerowe akcenty dekoracyjne, a nawet tort w kształcie koktajlowej martini, wszystko to tworzyło atmosferę spędu rodem z filmu.
6/15
Lista gości była równie spektakularna co wystój wnętrz, wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Oprah Winfrey, Meghan Markle i Prince Harry, Mariah Carey, Paris Hilton, a także cała rodzina Kardashian-Jenner, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie oraz Rob.
7/15
Wśród towarzystwa nie zabrakło również znanej piosenkarki Mariah Carey.
8/15
Na imprezie brylowały również gwiazdy takie jak Paris Hilton oraz odmieniona Meghan Trainor.
9/15
Była też piosenkarka Ciara oraz Vanessa Bryant.
10/15
Wśród zaproszonych znalazły się również prezenterka i aktorka Oprah Winfrey, bizneswomen Anastasia Soare i dziennikarka Gayle King.
11/15
Była też piosenkarka Alicia Keys czy projektantka Dee Ocleppo Hilfiger.
12/15
Na imprezie zagościł nawet książę Harry i jego żona Meghan, czyli księżna Sussexu.
13/15
Warto dodać, że wśród amerykańskiej elity znalazły się również takie osoby jak: raper Snoop Dogg, modelka Miranda Kerr, aktor Van Disel czy piosenkarka Sia.
14/15
Ten jubileusz był nie tylko uroczystością wieku, lecz spektaklem stylu, blasku i celebrowania życia w wielkim stylu. Kris Jenner pokazała, że 70 lat to dopiero początek kolejnej dekady pełnej luksusu, energii i wielkich planów.
15/15