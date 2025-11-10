Elita Hollywood na 70. urodzinach Kris Jenner. Impreza w stylu Jamesa Bonda w rezydencji Jeffa Bezosa

Wszystko miało miejsce w rezydencji Jeff Bezos w Beverly Hills, posiadłości, która sama w sobie stanowiła idealną przestrzeń dla luksusowego eventu.

Przestrzeń została przekształcona w prawdziwy Bond-świat: czerwone dywany, welury, ogromne kryształowe żyrandole, pokerowe akcenty dekoracyjne, a nawet tort w kształcie koktajlowej martini, wszystko to tworzyło atmosferę spędu rodem z filmu.