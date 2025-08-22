Ewa Bem poruszająco o śmierci Sojki. „Staszek zasłabł i pojechał do szpitala”

To nie jest czas na ocenianie, dlaczego i gdzie zmarł. Czy to był zawał, czy coś innego… Stało się coś strasznego. Nikt nigdy go nie zastąpi. To jest pustka kompletnie nie do zastąpienia. Znaliśmy się prawie 40 lat. Mieliśmy mnóstwo wspólnych przyjaciół, rzadko się spotykaliśmy, ale mieliśmy dla siebie dużo serdeczności — powiedziała Ewa Bem.