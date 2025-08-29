Ewa Wachowicz zadebiutowała w „Halo tu Polsat”. Widzowie wydali już wyrok!

Ewa Wachowicz debiutuje jako prowadząca w "Halo tu Polsat"

Już od 29 sierpnia widzowie Polsatu budzą się w nowym stylu. W odświeżonym programie śniadaniowym „Halo tu Polsat” pojawiła się nowa gospodyni, Ewa Wachowicz, która zastąpiła partnerkę Krzysztofa Ibisza, Paulinę Sykut‑Jeżynę.

Ewa, dotąd znana przede wszystkim z kulinarnego segmentu programu oraz własnego cyklu „Ewa gotuje”, zadebiutowała jako pełnoprawna prowadząca.