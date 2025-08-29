Ewa Wachowicz zadebiutowała w „Halo tu Polsat”. Widzowie wydali już wyrok!
Krzysztof Ibisz dostał nową współprowadzącą. Czy to dobry ruch Edwarda Miszczaka?
Już od 29 sierpnia widzowie Polsatu budzą się w nowym stylu. W odświeżonym programie śniadaniowym „Halo tu Polsat” pojawiła się nowa gospodyni, Ewa Wachowicz, która zastąpiła partnerkę Krzysztofa Ibisza, Paulinę Sykut‑Jeżynę.
Ewa, dotąd znana przede wszystkim z kulinarnego segmentu programu oraz własnego cyklu „Ewa gotuje”, zadebiutowała jako pełnoprawna prowadząca.
Ich debiut w „Halo Tu Polsat” przykuł uwagę widzów. Nie brakuje pierwszych komentarzy z oceną nowych prowadzących. Okazuje się, że to był bardzo dobry ruch Edwarda Miszczaka.
Widzowie bardzo dobrze oceniają energię Ewy Wachowicz, która w połączeniu z Ibiszem – wypada genialnie:
- „Pani Ewa super ,ale pan Krzysztof taki dziwny uśmiech co Ci ludzie mają z tymi zębami”,
- „Piękne studio. Rewelacyjny nowy duet prowadzących. Czekałam na nowy sezon” – czytamy.
Od samego początku pomiędzy Ibiszem, a Wachowicz nie brakuje żartów i lekkości w prowadzeniu:
„Jeszcze wakacje, ale my już jesteśmy i z tego powodu się cieszymy. »Halo tu Polsat« w tym sezonie w nowych konfiguracjach” – powiedział Ibisz.
I już od samego początku pojawiły się żarty na ekranie:
- „Nasza konfiguracja jest dojrzała jak polskie owoce” – mówił prezenter.
- „Mówisz o mnie oczywiście, bo ty jesteś zielony jak ogórek” – dodała Wachowicz.
W pierwszym odcinku po przerwie pojawiła się w studiu prawdziwa gwiazda – Zenon Martyniuk.
Wręczył Ewie Wachowicz „mandacik za przekroczenie prędkości”.
Poza tym Zenon Martyniuk i zespół Łobuzy opowiedzieli o swojej współpracy i letnim przeboju „Mandacik”.
Promowanie osoby mającej swój profil na osławionym serwisie only funs nie jest chyba najlepszym startem programu