Gala amfAR przyciągnęła tłumy gwiazd. Halsey z ukochanym, Kevin Spacey, Paris Jackson…
Ava Max oczarowała wszystkich w czerwonej kreacji.
/ 01.09.2025 /
Halsey i Avan Jogia
Gala amfAR 2025 w Wenecji przyciągnęła na niebieski dywan całą plejadę gwiazd. Wydarzenie odbyło się w historycznym Pałacu San Clemente.
Halsey i Avan Jogia
Jak zawsze, wieczór uświetniły najlepsze kreacje haute couture, spektakularne sylwetki i odważne wybory stylistyczne. Jedną z głównych gwiazd była Paris Jackson, która uosabiała bohemistyczny glamour z nutą haute couture.
Paris Jackson
Paris Jackson
Ava Max
Ava Max
Colman Domingo
Colman Domingo
Kevin Spacey i Elvira Paterson
Kevin Spacey i Elvira Paterson
Sofia Carson
