times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gala amfAR przyciągnęła tłumy gwiazd. Halsey z ukochanym, Kevin Spacey, Paris Jackson…

Ava Max oczarowała wszystkich w czerwonej kreacji.

Colman Domingo Halsey Kevin Spacey Paris Jackson
/ 01.09.2025 /
Karolina T.
Halsey and Avan Jogia at the amfAR gala in Venice

1 / 11

Halsey i Avan Jogia

Gala amfAR 2025 w Wenecji przyciągnęła na niebieski dywan całą plejadę gwiazd. Wydarzenie odbyło się w historycznym Pałacu San Clemente.

Halsey and Avan Jogia at the amfAR gala in Venice

2 / 11

Halsey i Avan Jogia

Jak zawsze, wieczór uświetniły najlepsze kreacje haute couture, spektakularne sylwetki i odważne wybory stylistyczne. Jedną z głównych gwiazd była Paris Jackson, która uosabiała bohemistyczny glamour z nutą haute couture.

Paris Jackson at the amfAR gala in Venice

3 / 11

Paris Jackson
Paris Jackson at the amfAR gala in Venice

4 / 11

Paris Jackson
Ava Max at the amfAR gala in Venice

5 / 11

Ava Max
Ava Max at the amfAR gala in Venice

6 / 11

Ava Max
Colman Domingo attends the amfAR Gala Venezia 2025 in Venice

7 / 11

Colman Domingo
Colman Domingo attends the amfAR Gala Venezia 2025 in Venice

8 / 11

Colman Domingo
Red Carpet Arrivals - amfAR Gala Venezia 2025 Presented By World Gold Council

9 / 11

Kevin Spacey i Elvira Paterson
Red Carpet Arrivals - amfAR Gala Venezia 2025 Presented By World Gold Council

10 / 11

Kevin Spacey i Elvira Paterson
Sofia Carson attends the amfAR Gala Venezia 2025 in Venice

11 / 11

Sofia Carson
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Czerwony dywan Programy TV
Magda Gessler Masterchef
Magda Gessler CAŁUJE Michela Morana na gwiazdorskiej uczcie „MasterChefa”! Wyglądali jak król i królowa balu
Pojawiły się największe talenty programu kulinarnego.
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Czerwony dywan Polscy celebryci
Anja Rubik
Anja Rubik przyłapana na lotnisku w Wenecji. Chwilę później była już na czerwonym dywanie
Odsłoniła szczupłą nogę w sukni od Saint Laurent.
Ogromne emocje na zlocie fanów serialu „Na sygnale”! W uroczym różu Monika Mazur, cały na biało Dariusz Wieteska…
Czerwony dywan Programy TV
Serial Tvp
Ogromne emocje na zlocie fanów serialu „Na sygnale”! W uroczym różu Monika Mazur, cały na biało Dariusz Wieteska…
Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło, Tomasz Piątkowski, Paulina Zwierz...
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…
Czerwony dywan Gwiazdy Polscy celebryci
Czerwony Dywan Dawid Woliński
Plejada gwiazd na evencie programu ,,Top Model”. Weronika Rosati, Lila Janowska, Joanna Krupa…
Katarzyna Sokołowska, Michał Piróg, Dawid Woliński...
Gwiazdy meldują się na press day serialu „Drelich”! Obłędna Marta Żmuda Trzebiatowska, promienna Marianna Zydek
Czerwony dywan
Marianna Zydek Olaf Lubaszenko
Gwiazdy meldują się na press day serialu „Drelich”! Obłędna Marta Żmuda Trzebiatowska, promienna Marianna Zydek
Paweł Małaszyński, Olaf Lubaszenko, Marcin Kowalczyk, Bartłomiej Kotschedoff...
Gwiazdy wybrały się na spektakl Barbary Kurdej-Szatan! Zakochani Edward Miszczak i Anna Cieślak, Grażyna Wolszczak…
Czerwony dywan
Anna Cieślak Edward Miszczak
Gwiazdy wybrały się na spektakl Barbary Kurdej-Szatan! Zakochani Edward Miszczak i Anna Cieślak, Grażyna Wolszczak…
Viola Piekut, Rafał Szatan, Błażej Stencel, Kamil Krupicz i inni.
„Diamenty” już w kinach! Film, który podbił serca Włochów, teraz oczaruje Polaków
Czerwony dywan
Premiery Kinowe
„Diamenty” już w kinach! Film, który podbił serca Włochów, teraz oczaruje Polaków
Dlaczego warto go obejrzeć?
Tak imprezują gwiazdy na „Maybelline New York Music Stories”! Klaudia Halejcio odsłoniła brzuch, Sara James (FOTO)
Czerwony dywan
Klaudia Halejcio Sara James
Tak imprezują gwiazdy na „Maybelline New York Music Stories”! Klaudia Halejcio odsłoniła brzuch, Sara James (FOTO)
Wersow, Ewelina Ruckgaber, Lila Janowska...
Wersow zrobiła show na scenie „Maybelline New York Music Stories”! Brylowała w stylizacji wartej FORTUNĘ
Czerwony dywan
Wersow
Wersow zrobiła show na scenie „Maybelline New York Music Stories”! Brylowała w stylizacji wartej FORTUNĘ
Influencerka zadbała o każdy szczegół wyglądu.
Coraz młodsza Martyna Wojciechowska bryluje na Festiwalu w Sopocie! Przy okazji przekazała radosne wieści! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Styl gwiazd
Czerwony Dywan Top Of The Top Sopot Festival 2025
Coraz młodsza Martyna Wojciechowska bryluje na Festiwalu w Sopocie! Przy okazji przekazała radosne wieści! (FOTO)
Tylko spójrzcie na ten młodzieżowy look!
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Związki gwiazd
Edyta Zając Michał Mikołajczak
Edyta Zając w objęciach Michała Mikołajczaka na imprezie TVN-u! Taki widok to rzadkość! (FOTO)
Wyglądali jak para z żurnala!
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Jesienna Ramówka Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi w obcisłym gorsecie OLŚNIEWA na ramówce TVN. Od porodu minęły dopiero trzy tygodnie! (FOTO)
Zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a już bryluje na ściance TVN.
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Czerwony dywan Polscy celebryci
Edyta Zając Ewa Drzyzga
Gwiazdy TVN-u zawitały na ramówkę w Sopocie. Małgorzata Rozenek, Paulina Krupińska, Ewa Drzyzga…
Zakochani Edyta Zając i Michał Mikołajczak razem na ściance.
Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Czerwony dywan Gwiazdy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Austin Butler Romans
Zoë Kravitz i Austin Butler podsycają plotki o romansie na premierze. „On złamie jej serce” (FOTO)
Znajomi aktorki biją na alarm... Boją się, że romans z Austinem skończy się dramatem.
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Czerwony dywan
Gwiazdy Kino
„Diamenty” – kobiety, pasja i tajemnice
Nowy film Ferzana Özpetka w kinach od 22 sierpnia!
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Czerwony dywan
Izabella Krzan TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
Izabella Krzan DEBIUTUJE na Top of the Top Sopot Festival! Zachwyciła prześwitującą, zmysłową kreacją (FOTO)
Prezenterka po raz pierwszy poprowadziła festiwal.
 