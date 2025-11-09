Nawigacja

Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

Autor Klaudia Smyk

1/16

Natalia Muianga
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

Dziewiąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” to już półfinał, więc emocje sięgają zenitu. Na parkiecie walczą najlepsi z najlepszych, a stawka jest ogromna, bo  miejsce w wielkim finale programu.

2/16

Wojciech Kucina, Julia Suryś
8 odcinek tańca z gwizdami

Na ściance, obok uczestników i jurorów, pojawiły się też znane twarze show-biznesu. Wśród nich Honorata Witańska, Robert Biedroń oraz Joanna Nojszewska, którzy chętnie pozowali fotoreporterom.

3/16

Joanna Nojszewska
8 odcinek tańca z gwizdami

Program zbliża się do końca, a widzowie już nie mogą się doczekać, kto sięgnie po Kryształową Kulę.

4/16

Albert Kosiński, Michał Kassin
8 odcinek tańca z gwizdami

W półfinale zaprezentują się:

– Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

– Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska

– Tomasz Karolak i Izabela Skierska

– Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

– Maurycy Popiel i Sara Janicka

5/16

Honorata Witańska
8 odcinek tańca z gwizdami

6/16

Maciej Zakliczyński
8 odcinek tańca z gwizdami

7/16

Robert Biedroń
8 odcinek tańca z gwizdami

8/16

Krzysztof Ibisz
8 odcinek tańca z gwizdami

9/16

Maurycy Popiel, Sara Janicka
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

10/16

Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

11/16

Rafał Maserak
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

12/16

Tomasz Wygoda
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

13/16

Iwona Pavlović
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

14/16

Tomasz Karolak, Izabela Skierska
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

15/16

Ewa Kasprzyk
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)

16/16

Katarzyna Zillmann, Janja Lesar
Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)
Najnowsze
Zobacz również
﻿