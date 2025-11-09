Gorący półfinał „Tańca z gwiazdami”. Nie można oderwać wzroku od gwiazdy „Barw szczęścia” (ZDJĘCIA)
Dziewiąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” to już półfinał, więc emocje sięgają zenitu. Na parkiecie walczą najlepsi z najlepszych, a stawka jest ogromna, bo miejsce w wielkim finale programu.
Na ściance, obok uczestników i jurorów, pojawiły się też znane twarze show-biznesu. Wśród nich Honorata Witańska, Robert Biedroń oraz Joanna Nojszewska, którzy chętnie pozowali fotoreporterom.
Program zbliża się do końca, a widzowie już nie mogą się doczekać, kto sięgnie po Kryształową Kulę.
W półfinale zaprezentują się:
– Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
– Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska
– Tomasz Karolak i Izabela Skierska
– Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
– Maurycy Popiel i Sara Janicka
