Gorodecka jest po uszy zakochana w mężu. To on skradł jej serce!
Kim jest mąż Wiktorii Gorodeckiej?
Wiktoria Gorodecka to polska aktorka teatralna, filmowa i serialowa, pochodząca z Litwy. Urodziła się w 1982 roku w Poniewieżu, a do Polski przeniosła się po maturze, gdy zamieszkała z matką i zaczęła uczyć się języka polskiego. Studiowała aktorstwo w Szkole Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich, a następnie ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Znana jest m.in. z takich produkcji jak: „Profilerka”, „Skazana”, „Hotel 52″. „Biała odwaga” czy „Napad”.
Ostatnio szerszej publiczności dała się poznać również w jubileuszowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Jej tanecznym partnerem był Kamil Kuroczko, z którym dotarła aż do samego finału, zajmując 3. miejsce.
Dla wielu była prawdziwym odkryciem tej edycji i jako jedyna w historii programu zgarnęła najwięcej 40-stek od jurorów.
Prywatnie aktorka spełnia się również w roli mamy dwóch córek: Niny i Rity, których doczekała się wraz z mężem.
Jej mężem jest Paweł Szafrański, który jest informatykiem. Na co dzień mężczyzna jednak trzyma się z dala od show-biznesu i blasku fleszy, pozostając w cieniu sławnej żony.
„Jak poznałem Wiktorię, to od razu poczułem, że muszę o nią zawalczyć. Miałem takie chwile, w których myślałem, że może odpuszczę, ale wiedziałem, że już nigdy nie spotkam takiej kobiety” – mówił mąż aktorki dla Polsatu.
Przed kamerami „Halo tu Polsat” Paweł natomiast tak mówił o swojej żonie:
„Boginią. Jeżeli ona mówi, że jestem jej królem, to tak. To ona jest moją boginią. Jest bardzo wrażliwa, delikatna, czuła”
Aktorka dotychczas bardzo chroniła swoje życie prywatne. Okazuje się, że małżeństwo na co dzień łączy swoje dwa, całkiem różne światy zawodowe. Szafrański przyznał również, że to dzięki Wiktorii poznaje świat sztuki.
„Wiktoria wprowadziła mnie w świat teatru. Dużo chodzimy na spektakle, oglądamy, a później rozmawiamy o tym, co widzieliśmy. To ogromne urozmaicenie mojego życia” – dodał.
