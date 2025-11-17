Jej mężem jest Paweł Szafrański, który jest informatykiem. Na co dzień mężczyzna jednak trzyma się z dala od show-biznesu i blasku fleszy, pozostając w cieniu sławnej żony.

„Jak poznałem Wiktorię, to od razu poczułem, że muszę o nią zawalczyć. Miałem takie chwile, w których myślałem, że może odpuszczę, ale wiedziałem, że już nigdy nie spotkam takiej kobiety” – mówił mąż aktorki dla Polsatu.

Przed kamerami „Halo tu Polsat” Paweł natomiast tak mówił o swojej żonie:

„Boginią. Jeżeli ona mówi, że jestem jej królem, to tak. To ona jest moją boginią. Jest bardzo wrażliwa, delikatna, czuła”