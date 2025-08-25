Gwiazda TLC wywalczyła nowe życie! Schudła ponad 226 kg i zainwestowała w nowy uśmiech (FOTO)

Tammy Slaton (kiedyś)

Zabieg, który trwał osiem godzin, zakończył się usunięciem aż 7 kilogramów zbędnej tkanki. Sama Slaton przyznaje, że to właśnie ten moment budził w niej największe obawy. W rozmowie z magazynem People podkreśliła, że bardziej niż bariatrii bała się tego, jak będzie wyglądać i czuć się po zabiegu usunięcia skóry.