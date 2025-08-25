Gwiazda TLC wywalczyła nowe życie! Schudła ponad 226 kg i zainwestowała w nowy uśmiech (FOTO)
Tammy Slaton z programu "Siostry wielkiej wagi" zachwyca metamorfozą.
Tammy Slaton, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu “Siostry wielkiej wagi”, od lat dzieli się ze światem swoją trudną, ale niezwykle inspirującą historią. Jej droga od rekordowej wagi 331 kilogramów do obecnej, znacznie zdrowszej sylwetki, budzi podziw i wzruszenie milionów widzów na całym świecie.
Amerykanka przeszła spektakularną metamorfozę, zrzucając aż 226 kilogramów. Na pewnym etapie zmagań ze zdrowiem stanęła przed kolejnym wyzwaniem, operacją usunięcia nadmiaru skóry.
Zabieg, który trwał osiem godzin, zakończył się usunięciem aż 7 kilogramów zbędnej tkanki. Sama Slaton przyznaje, że to właśnie ten moment budził w niej największe obawy. W rozmowie z magazynem People podkreśliła, że bardziej niż bariatrii bała się tego, jak będzie wyglądać i czuć się po zabiegu usunięcia skóry.
Mimo początkowych lęków, dziś z dumą prezentuje swoją sylwetkę, a także odmieniony uśmiech. Ostatnio gościła w podcaście Creative Chaos, gdzie w rozmowie z Hunterem Ezellem zdradziła kulisy kolejnego etapu swojej przemiany. Okazuje się, że korzysta obecnie z mostka dentystycznego, dzięki któremu mogła poprawić estetykę zębów.
„Staram się poprawiać swoje życie i siebie samą” – wyjaśniła, pokazując, że jej walka nie ogranicza się jedynie do utraty wagi, ale obejmuje również dbanie o zdrowie i wygląd.
Anonim | 25 sierpnia 2025
