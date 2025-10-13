times-dark
Kozaczek
Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”. Mroczna historia idola milionów wyszła na jaw dzięki jego partnerce

Jego była partnerka nie kryje ulgi: „Zawsze bałam się, że on wyjdzie”.

/ 13.10.2025 /
Marysia
Zamordowany w „rezydencji potworów”. Wstrząsająca śmierć Iana Watkinsa z Lostprophets

1 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

HMP Wakefield, nazywane w Wielkiej Brytanii „rezydencją potworów”, to więzienie o zaostrzonym rygorze, w którym przebywają seryjni mordercy, gwałciciele i najbardziej niebezpieczni przestępcy.

To właśnie tam, w sobotni poranek 11 października, rozegrał się krwawy dramat.

48-letni Ian Watkins, były wokalista Lostprophets, został zaatakowany ostrym narzędziem tuż po otwarciu cel.

Funkcjonariusze więzienni wezwali pomoc o godzinie 9:39, jednak mimo interwencji medycznej życia przestępcy nie udało się uratować.

2 / 12

2 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

Jak podał The Sun, Watkins miał rozciętą tętnicę szyjną i zmarł w wyniku masywnej utraty krwi.

„Watkins został zabity w najbardziej brutalny sposób, nawet jak na standardy więzienne. Strażnicy byli blisko, ale nie mogli już nic zrobić”

– relacjonował anonimowy informator tabloidu.

Dwóch osadzonych, w wieku 25 i 43 lat, zostało zatrzymanych pod zarzutem morderstwa.

Policja w West Yorkshire prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło na terenie jednego z najlepiej strzeżonych zakładów karnych w kraju.

3 / 12

3 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

Jeszcze na początku XXI wieku Ian Watkins był gwiazdą światowego rocka.

Wraz z zespołem Lostprophets sprzedał ponad 3,4 mln płyt, a utwory takie jak Last Train Home czy Rooftops podbijały listy przebojów.

Zespół grał na największych festiwalach, a Watkins pojawiał się na okładkach magazynów muzycznych i uważany był za charyzmatycznego frontmana nowego pokolenia rockmanów.

4 / 12

4 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

Wszystko runęło w grudniu 2013 roku, gdy sąd w Cardiff skazał muzyka na 35 lat więzienia (29 lat pozbawienia wolności i 6 lat nadzoru) za szereg brutalnych przestępstw seksualnych wobec dzieci.

Podczas procesu sąd opisał go jako „zdecydowanego i wyrachowanego pedofila, pozbawionego skruchy”.

Watkins przyznał się m.in. do prób gwałtu na niemowlęciu oraz posiadania pornografii dziecięcej i zoofilskiej. Wraz z nim skazano dwie kobiety – matki dzieci, które były jego ofiarami.

5 / 12

5 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

Śmierć Watkinsa skomentowała jego była dziewczyna, Joanne Mjadzelics, która jako jedna z pierwszych ujawniła jego przestępstwa i przez lata próbowała zainteresować nimi policję.

„Chodził z tarczą na plecach od pierwszego dnia, kiedy wszedł do więzienia. Zawsze bałam się, że on wyjdzie i mnie odnajdzie. Chciałam, żeby był martwy od dawna po wszystkim, co zrobił. Czuję ulgę. To, co się stało, to jak zdjęcie ciężaru z głowy”

– powiedziała w rozmowie z Daily Mail.

„Człowiek, w którym się zakochałam, nigdy nie istniał. Manipulował mną. Ten, który umarł w więzieniu, był mi obcy. Nigdy go nie kochałam. Rodziny jego ofiar dziś mogą odetchnąć – może teraz zacznę nowe życie”

– dodała kobieta.

To właśnie ona przez lata próbowała ostrzec służby przed przestępczą działalnością Watkinsa. Policja długo ignorowała jej zgłoszenia – dopiero w 2012 roku przeprowadzono nalot na dom muzyka. Śledczy znaleźli tam ponad 90 zdjęć dzieci w wieku od 2 do 14 lat oraz nagrania dokumentujące jego czyny.

6 / 12

6 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

Watkins od początku pobytu w więzieniu był celem ataków. W 2023 roku został brutalnie pobity i dźgnięty przez współwięźniów, którzy zamknęli się z nim w celi.

„On był chłopcem do bicia. W więzieniu takim jak Wakefield, gdzie siedzą najgorsi z najgorszych, tacy jak on nie mają szans”

– twierdzi jeden z byłych strażników.

Tamten incydent miał być efektem konfliktu dotyczącego… lekcji gry na gitarze i kontaktów z młodą kobietą, która podawała się za jego partnerkę.

Od tamtej pory muzyk był objęty wzmożonym nadzorem, jednak nie udało się zapobiec tragedii.

7 / 12

7 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

HMP Wakefield to zakład o najwyższym rygorze, położony w hrabstwie West Yorkshire. Trafiają tam najgroźniejsi przestępcy – seryjni mordercy, gwałciciele i pedofile.

Wielu z nich, podobnie jak Watkins, nie dożywa końca wyroku.

To tam więzieni byli m.in. Harold Shipman, lekarz-seryjny morderca, oraz Robert Maudsley, uznawany za „najbardziej niebezpiecznego więźnia w historii Wielkiej Brytanii”.

Śmierć Watkinsa tylko potwierdza ponurą reputację tego miejsca, jako więzienia, w którym nawet za kratami nie ma gwarancji bezpieczeństwa.

8 / 12

8 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

Muzyk, który w latach 2000-2010 był na szczycie, w ciągu kilku miesięcy stracił wszystko – karierę, fanów i resztki reputacji.

Jego dawni koledzy z zespołu Lostprophets po wybuchu skandalu ogłosili zakończenie działalności.

Gitarzysta Lee Gaze przyznał później w rozmowie z mediami, że „zakończenie zespołu w tak niewyobrażalnych okolicznościach pozostanie traumą do końca życia”.

9 / 12

9 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.
10 / 12

10 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.
11 / 12

11 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.
12 / 12

12 / 12

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.
XYZ | 14 października 2025 Odpowiedz

Takich zwyrodnialców wcale mi nie żal. Kto w taki sposób myśli o niewinnych dzieciach, nie zasługuje na życie w społeczeństwie.

