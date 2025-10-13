Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”. Mroczna historia idola milionów wyszła na jaw dzięki jego partnerce

Gwiazdor rocka zamordowany w „rezydencji potworów”.

HMP Wakefield, nazywane w Wielkiej Brytanii „rezydencją potworów”, to więzienie o zaostrzonym rygorze, w którym przebywają seryjni mordercy, gwałciciele i najbardziej niebezpieczni przestępcy.

To właśnie tam, w sobotni poranek 11 października, rozegrał się krwawy dramat.

48-letni Ian Watkins, były wokalista Lostprophets, został zaatakowany ostrym narzędziem tuż po otwarciu cel.

Funkcjonariusze więzienni wezwali pomoc o godzinie 9:39, jednak mimo interwencji medycznej życia przestępcy nie udało się uratować.