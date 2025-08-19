Gwiazdorska śmietanka melduje się na „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Olśniewająca Krupińska, mroczna Chylińska…(FOTO)
Izabela Krzan, Julia Żugaj, Oskar Cyms, Piotr Kupicha...
/ 19.08.2025 /
1 / 23
Paulina Krupińska-Karpiel
2 / 23
Sandra Hajduk
3 / 23
Damian Michałowski
4 / 23
Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski
5 / 23
Tomasz Ziółkowski i Monika Olejnik
6 / 23
Sara James, Margaret, Kaeyra
7 / 23
Mateusz Glen
8 / 23
Michał Danilczuk
9 / 23
Aleksandra Rogowska
10 / 23
Oskar Cyms
11 / 23
Izabela Krzan
12 / 23
Izabela Krzan
13 / 23
Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Izabela Krzan i Olivier Janiak
14 / 23
Agnieszka Chylińska
15 / 23
Carla Fernandes
16 / 23
Julia Żugaj
17 / 23
Piotr Kupicha i Julia Żugaj
18 / 23
Paulina Krupińska-Karpiel
19 / 23
Red Lips
20 / 23
Red Lips
21 / 23
Kasia Kowalska i Tomasz Pukacki
22 / 23
PHERO, Chris Cugowski
23 / 23
Blauka
KOMENTARZE