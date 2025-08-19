times-dark
Kozaczek
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd

Gwiazdorska śmietanka melduje się na „TOP OF THE TOP Sopot Festival”! Olśniewająca Krupińska, mroczna Chylińska…(FOTO)

Izabela Krzan, Julia Żugaj, Oskar Cyms, Piotr Kupicha...

TOP OF THE TOP Sopot Festiwal 2025
/ 19.08.2025 /
KJ
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12154 źródło AKPA

1 / 23

Paulina Krupińska-Karpiel
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12115 źródło AKPA

2 / 23

Sandra Hajduk
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12181 źródło AKPA

3 / 23

Damian Michałowski
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12204 źródło AKPA

4 / 23

Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12131 źródło AKPA

5 / 23

Tomasz Ziółkowski i Monika Olejnik
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_13136 źródło AKPA

6 / 23

Sara James, Margaret, Kaeyra
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12219 źródło AKPA

7 / 23

Mateusz Glen
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12268 źródło AKPA

8 / 23

Michał Danilczuk
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12249 źródło AKPA

9 / 23

Aleksandra Rogowska
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12305 źródło AKPA

10 / 23

Oskar Cyms
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12570 źródło AKPA

11 / 23

Izabela Krzan
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12557 źródło AKPA

12 / 23

Izabela Krzan
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12480 źródło AKPA

13 / 23

Paulina Krupińska-Karpiel, Damian Michałowski, Izabela Krzan i Olivier Janiak
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12609 źródło AKPA

14 / 23

Agnieszka Chylińska
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12374 źródło AKPA

15 / 23

Carla Fernandes
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12505 źródło AKPA

16 / 23

Julia Żugaj
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12470 źródło AKPA

17 / 23

Piotr Kupicha i Julia Żugaj
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_13081 źródło AKPA

18 / 23

Paulina Krupińska-Karpiel
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12984 źródło AKPA

19 / 23

Red Lips
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12946 źródło AKPA

20 / 23

Red Lips
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12701 źródło AKPA

21 / 23

Kasia Kowalska i Tomasz Pukacki
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_12397 źródło AKPA

22 / 23

PHERO, Chris Cugowski
akpa20250819_tott_sopot_otw_sc_mg_27329 źródło AKPA

23 / 23

Blauka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Aktualności Newsy Programy TV
Rolnik Szuka żony
Patrycja z „Rolnik szuka żony 11” jest nie do poznania! Tak dziś wygląda była kandydatka Sebastiana
Zaskoczyła fanów nową sylwetką i fryzurą.
Magda ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” została świeżo upieczoną mamą! (FOTO)
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dziecko Magdalena Białas
Magda ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” została świeżo upieczoną mamą! (FOTO)
Uczestniczka miłosnego show pokazała swoją pociechę.
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Aktualności Newsy Programy TV
Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
13 kobiet Stefano Terrazzino. Wszystkie chciały z nim tańczyć!
Przystojny Włoch od lat podbija parkiet i serca widzów. Na scenie towarzyszyły mu same piękności – pamiętacie je wszystkie?
Smaszcz jakiej jeszcze nie widzieliście! Makijażystka zrobiła jej cudo na twarzy
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd
Maciej Kurzajewski Metamorfoza
Smaszcz jakiej jeszcze nie widzieliście! Makijażystka zrobiła jej cudo na twarzy
"Kobieta petarda" zrobiła prawdziwą furorę!
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Aleksander Przetakiewicz\ Joanna Przetakiewicz
Syn Joanny Przetakiewicz znów jest singlem! A miało być tak pięknie…
Te znaki nie pozostawiają żadnych wątpliwości...
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Blue Cafe Dorota Wellman
Paweł z „Blue Cafe” pojawił się ze świeżo upieczoną żoną w Sopocie! Na scenie czekała ich niespodzianka…
Para po raz pierwszy brylowała jako nowożeńcy...
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
Ale plota! TV Wideo Związki gwiazd
Friz Premiera Filmu
Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!
To będzie film jakiego dotychczas jeszcze nie było!
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dom Domy Gwiazd
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Królewskie i opływające złotem wnętrza przyprawiają o zawrót głowy!
Kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” tuż tuż. Do nowej obsady dołącza uwielbiany aktor i znana aktorka!
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Bursztynowicz Joanna Liszowska
Kolejny sezon serialu „Szpital św. Anny” tuż tuż. Do nowej obsady dołącza uwielbiany aktor i znana aktorka!
Joanna Liszowska, Jolanta Fraszyńska, Mateusz Mosiewicz...
Agnieszka Kaczorowska miała jeden warunek wobec produkcji „TzG”! Nawet nie chodziło o PIENIĄDZE
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Albert Kosiński
Agnieszka Kaczorowska miała jeden warunek wobec produkcji „TzG”! Nawet nie chodziło o PIENIĄDZE
Jesteście ciekawi jak wypadną?
Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”
Ale plota! Wpadki gwiazd Związki gwiazd
Afera Blue Cafe
Burza po ślubie gwiazdora Blue Cafe! Poszło o nietypowy look pana młodego. „Totalny brak szacunku…”
Przegięcie?
Zapłakana Dereszowska żegna córkę! 17-letnia Lena opuszcza dom rodzinny i zamieszka teraz w Brazylii
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Anna Dereszowska Dzieci Gwiazd
Zapłakana Dereszowska żegna córkę! 17-letnia Lena opuszcza dom rodzinny i zamieszka teraz w Brazylii
Aktorka podzieliła się emocjonalnymi kadrami...
Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Krzysztof Rutkowski Maja Rutkowska
Tak Rutkowscy świętowali 6. rocznicę ślubu. Jak zwykle nie obyło się bez luksusu… (WIDEO)
Tacy to pożyją!
Hanna Lis uderza w Andrzeja Dudę po słowach o Marii Kaczyńskiej! „Nie chce mi się wierzyć”
Z życia gwiazd
Andrzej Duda Hanna Lis
Hanna Lis uderza w Andrzeja Dudę po słowach o Marii Kaczyńskiej! „Nie chce mi się wierzyć”
Po tym wywiadzie w internecie zawrzało.
Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”
Ale plota! Skandale Związki gwiazd
Daniel Martyniuk Danuta Martyniuk
Kryzys w małżeństwie Daniela Martyniuka!? „Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu”
Ale się porobiło!
Martyniukowie padli ofiarą włamywaczy! Danuta ujawnia: „Złodzieje mogli wpuścić jakiś środek nasenny…”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Danuta Martyniuk Dom
Martyniukowie padli ofiarą włamywaczy! Danuta ujawnia: „Złodzieje mogli wpuścić jakiś środek nasenny…”
Żona króla disco polo przeżyła prawdziwe chwile grozy.
 