Gwiazdy brylują na Wieczorze Dobrych Mocy! Jacek Rozenek z ukochaną, Michał Wiśniewski, Kaczorowska (FOTO)
Pojawili się także Marek Kalita, Aleksandra Popławska, Michalina Sosna, Kinga Zawodnik, Paulla...
/ 13.08.2025 /
Robert Rowiński i Agnieszka Kaczorowska
13 sierpnia podczas Wieczoru Dobrych Mocy 2025 pojawiła się plejada gwiazd.
Michał Wiśniewski
W wydarzeniu wzięło udział wielu celebrytów w tym m.in. Agnieszka Kaczorowska, Michał Wiśniewski, Maria Rozenek i Jacek Rozenek, Aleksandra Popławska i wielu innych.
Maria Rozenek i Jacek Rozenek
Marek Kalita i Aleksandra Popławska
Michalina Sosna
Paulina Chylewska
Dariusz Wieteska
Jacek Małagowski
Marek Waszczuk
Kinga Zawodnik
Paulla
Dominika Matuszak
Maja Klajda
amelka | 13 sierpnia 2025
where damian