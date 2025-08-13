times-dark
Kozaczek
Czerwony dywan

Gwiazdy brylują na Wieczorze Dobrych Mocy! Jacek Rozenek z ukochaną, Michał Wiśniewski, Kaczorowska (FOTO)

Pojawili się także Marek Kalita, Aleksandra Popławska, Michalina Sosna, Kinga Zawodnik, Paulla...

Agnieszka Kaczorowska Jacek Rozenek Michał Wiśniewski
/ 13.08.2025 /
Aurora
Robert Rowiński, Agnieszka Kaczorowska źródło AKPA

1 / 13

Robert Rowiński i Agnieszka Kaczorowska

13 sierpnia podczas Wieczoru Dobrych Mocy 2025 pojawiła się plejada gwiazd.

Michał Wiśniewski źródło AKPA

2 / 13

Michał Wiśniewski

W wydarzeniu wzięło udział wielu celebrytów w tym m.in. Agnieszka Kaczorowska, Michał Wiśniewski, Maria Rozenek i Jacek Rozenek, Aleksandra Popławska i wielu innych.

Maria Rozenek, Jacek Rozenek źródło AKPA

3 / 13

Maria Rozenek i Jacek Rozenek
Marek Kalita, Aleksandra Popławska-min źródło AKPA

4 / 13

Marek Kalita i Aleksandra Popławska
Michalina Sosna źródło AKPA

5 / 13

Michalina Sosna
Paulina Chylewska źródło AKPA

6 / 13

Paulina Chylewska
Dariusz Wieteska źródło AKPA

7 / 13

Dariusz Wieteska
Jacek Małagowski-min źródło AKPA

8 / 13

Jacek Małagowski
Marek Waszczuk źródło AKPA

9 / 13

Marek Waszczuk
Kinga Zawodnik źródło AKPA

10 / 13

Kinga Zawodnik
Paulla źródło AKPA

11 / 13

Paulla
Dominika Matuszak źródło AKPA

12 / 13

Dominika Matuszak
Maja Klajda-min źródło AKPA

13 / 13

Maja Klajda
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

amelka | 13 sierpnia 2025 Odpowiedz

where damian

POLECANE DLA CIEBIE
Premiera filmu „Triumf serca”. Żona Marcina Kwaśnego w pięknej sukni, Anna Popek w małej czarnej
Czerwony dywan
Anna Popek Muniek Staszczyk
Premiera filmu „Triumf serca”. Żona Marcina Kwaśnego w pięknej sukni, Anna Popek w małej czarnej
Pojawiła się także Tomasz Wolny, Radosław Pazura, Muniek Staszczyk...
Aktorzy wyróżnieni na „Festiwalu Filmów Komediowych”! Rafał Cieszyński, Renata Dancewicz (FOTO)
Czerwony dywan
Rafał Cieszyński Renata Dancewicz
Aktorzy wyróżnieni na „Festiwalu Filmów Komediowych”! Rafał Cieszyński, Renata Dancewicz (FOTO)
Maria Pakulnis, Helena Sujecka, Patryk Szwichtenberg i inni.
Plejada artystów podczas „Lata z Radiem i Telewizją Polską”! Michał Szpak z nagim torsem, Patrycja Markowska (FOTO)
Czerwony dywan Polscy celebryci
Patrycja Markowska
Plejada artystów podczas „Lata z Radiem i Telewizją Polską”! Michał Szpak z nagim torsem, Patrycja Markowska (FOTO)
Na scenie pojawili się także Dawid Kwiatkowski, Anna Rusowicz, Urszula, Feel...
Gwiazdy na premierze filmu „O psie, który jeździł koleją 2”! Skromna Izabela Janachowska, Mateusz Banasiuk z siostrą (FOTO)
Czerwony dywan
Izabela Janachowska Mateusz Banasiuk
Gwiazdy na premierze filmu „O psie, który jeździł koleją 2”! Skromna Izabela Janachowska, Mateusz Banasiuk z siostrą (FOTO)
Weronika Rosati, Adam Woronowicz, Maja Staśko...
Julia von Stein bryluje na ramówce Polsatu z papierosem! Pokazała się pierwszy raz po liftingu twarzy (FOTO)
Czerwony dywan
Julia Von Stein Polsat
Julia von Stein bryluje na ramówce Polsatu z papierosem! Pokazała się pierwszy raz po liftingu twarzy (FOTO)
Wybrała odważną, kobiecą stylizację.
Odchudzona Aneta Zając na ramówce Polsatu! Została wyróżniona przez stację za metamorfozę roku (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Aneta Zając Metamorfoza
Odchudzona Aneta Zając na ramówce Polsatu! Została wyróżniona przez stację za metamorfozę roku (FOTO)
Aktorka olśniła i zrobiła wielkie "wow" w nowym wydaniu!
Justyna Steczkowska olśniewa w zmysłowej sukni! Zjawiskowo połączyła elegancję z seksapilem (FOTO)
Czerwony dywan
Justyna Steczkowska Polsat
Justyna Steczkowska olśniewa w zmysłowej sukni! Zjawiskowo połączyła elegancję z seksapilem (FOTO)
Tak gwiazda wystąpiła na ramówce Polsatu.
Katarzyna Zillmann topless na ramówce Polsatu! Założyła tylko jeansową kurtkę
Czerwony dywan Newsy Styl gwiazd
Czerwony Dywan Jesienna Ramówka
Katarzyna Zillmann topless na ramówce Polsatu! Założyła tylko jeansową kurtkę
Wioślarka z „Tańca z Gwiazdami” zaskoczyła śmiałym lookiem i skradła show na ściance.
Gwiazdy meldują się na ramówce Polsatu! Cichopek w objęciach Kurzajewskiego, Kaczorowska, Wachowicz…(FOTO)
Czerwony dywan Programy TV Z życia gwiazd
Czerwony Dywan Gwiazdy
Gwiazdy meldują się na ramówce Polsatu! Cichopek w objęciach Kurzajewskiego, Kaczorowska, Wachowicz…(FOTO)
Ela Romanowska, Aneta Zając, Marcin Rogacewicz, Tomasz Karolak, Cezary Pazura...
Agnieszka Kaczorowska w TEJ sukni skradła show na ramówce Polsatu! Dekolt do pępka i te nogi!
Czerwony dywan Newsy Polscy celebryci Styl gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Czerwony Dywan
Agnieszka Kaczorowska w TEJ sukni skradła show na ramówce Polsatu! Dekolt do pępka i te nogi!
Tancerka wyglądała jak hollywoodzka gwiazda. Zobaczcie jej odważną stylizację!
Plejada gwiazd na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi! Katarzyna Warnke, Anna Maria Sieklucka, Marcin Dorociński (FOTO)
Czerwony dywan
Anna Maria Sieklucka Katarzyna Warnke
Plejada gwiazd na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi! Katarzyna Warnke, Anna Maria Sieklucka, Marcin Dorociński (FOTO)
Pojawili się także Grażyna Torbicka, Bartosz Gelner, Izabela Kuna i inni.
Rozpromieniona Izabela Kuna na „Festiwalu Dwa Brzegi”! Spektakularnie połączyła elegancję i wygodę (FOTO)
Czerwony dywan Polscy celebryci
Izabela Kuna
Rozpromieniona Izabela Kuna na „Festiwalu Dwa Brzegi”! Spektakularnie połączyła elegancję i wygodę (FOTO)
Aktorka wie, jak skupić na sobie uwagę fleszy.
Plejada gwiazd na premierze filmu „Vinci 2”! Borys Szyc z żoną, Monika Olejnik z ukochanym, Ilona Ostrowska (FOTO)
Czerwony dywan
Anita Sokołowska Ilona Ostrowska
Plejada gwiazd na premierze filmu „Vinci 2”! Borys Szyc z żoną, Monika Olejnik z ukochanym, Ilona Ostrowska (FOTO)
Anita Sokołowska, Kamilla Baar, Robert Więckiewicz, Marcin Dorociński, Marta Dąbrowska...
Rihanna pojawiła się na czerwonym dywanie tuż przed porodem! Zabrała ze sobą dzieci… (FOTO)
Czerwony dywan Dzieci gwiazd Gwiazdy
Rihanna
Rihanna pojawiła się na czerwonym dywanie tuż przed porodem! Zabrała ze sobą dzieci… (FOTO)
Piosenkarka zabrała na premierę dwóch synów i przyciągnęła uwagę stylizacją oraz zaawansowaną ciążą.
Plejada gwiazd na koncercie Lata z Radiem i TVP! Roxie Węgiel, Ania Wyszkoni, Natalia Szroeter, Modelki…
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci
Anna Wyszkoni Modelki
Plejada gwiazd na koncercie Lata z Radiem i TVP! Roxie Węgiel, Ania Wyszkoni, Natalia Szroeter, Modelki…
Grzegorz Hyży, Urszula, Małgorzata Ostrowska...
Plejada gwiazd na paryskim pokazie Balenciagi. Anielska Kim Kardashian, singielka Katty Perry, Lauren Sanchez…(FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Z życia gwiazd
Cardi B Katy Perry
Plejada gwiazd na paryskim pokazie Balenciagi. Anielska Kim Kardashian, singielka Katty Perry, Lauren Sanchez…(FOTO)
Cardi B, Nicole Kidman, Patrick Schwarzenegger...
 