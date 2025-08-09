times-dark
Kozaczek
Gwiazdy brylują przed studiem „Dzień Dobry Wakacje”! Dorota Naruszewicz podkreśliła szczupłą talię

Pojawili się także Weronika Rosati, Robert Motyka, Krzysztof Hołowczyc...

Dzień Dobry Tvn Ewa Skibińska Mery Spolsky Weronika Rosati
/ 09.08.2025 /
Aurora
Mery Spolsky źródło AKPA

1 / 10

Mery Spolsky

W sobotni poranek plejada gwiazd pojawiła się w programie „Dzień Dobry Wakacje”.

Mery Spolsky źródło AKPA

2 / 10

Mery Spolsky

Tuż przed wejściem do studia fotoreporterzy zrobili zdjęcia gościom programu.  Wśród nich znaleźli się m.in. Mery Spolsky, Weronika Rosati, Ewa Skibińska, Robert Motyka i inni.

Weronika Rosati źródło AKPA

3 / 10

Weronika Rosati
Weronika Rosati źródło AKPA

4 / 10

Weronika Rosati
Ewa Skibińska-min źródło AKPA

5 / 10

Ewa Skibińska
Ewa Skibińska-min źródło AKPA

6 / 10

Ewa Skibińska
Robert Motyka źródło AKPA

7 / 10

Robert Motyka
Robert Motyka-min źródło AKPA

8 / 10

Robert Motyka
Krzysztof Hołowczyc źródło AKPA

9 / 10

Krzysztof Hołowczyc
Krzysztof Hołowczyc źródło AKPA

10 / 10

Krzysztof Hołowczyc
