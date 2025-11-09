Nawigacja

Gwiazdy „Halo Tu Polsat”. Chudziutka Katarzyna Figura i najsłodszy gość programu (FOTO)

Tomasz Karolak wywija na parkiecie z Izą Skierską.

Gwiazdy „Halo Tu Polsat”. Chudziutka Katarzyna Figura i najsłodszy gość programu (FOTO)
Gwiazdy "Halo Tu Polsat"

Dziś w niedzielny poranek w „Halo tu Polsat” tanecznym krokiem przywitali nas prowadzący Ola Filipek i Aleksander Sikora.

Gwiazdy "Halo Tu Polsat"

Prowadzący dziś mieli chyba jeden z najbardziej uroczych poranków w telewizji, bo gośćmi były też urocze pieski.

Gwiazdy "Halo Tu Polsat"

Tylko spójrzcie, jakie słodziaki!

Karolina Stolarska-Bigos

W kuchni natomiast majstrowała dziś dla widzów Karolina Stolarska-Bigos.

Katarzyna Figura
Katarzyna Figura
Tomasz Karolak i Iza Skierska
Tomasz Karolak
Tomasz Karolak
Antonina Tyczyńska i Jakub Postaremczak
Marieta Żukowska
Małgorzata Kosik
Michał Hanczak
Kiyong Maeng i Izabela Maeng
Karolina Ciak-Wasielewska
Michał Sawicki
Ola Filipek
Ola Filipek i Aleksander Sikora, Karolina Stolarska-Bigos
