Gwiazdy na premierze książki: Małgosia Rozenek, Radek Majdan, Martyna Wojciechowska…
Premiera książki „Partnerstwo” Olgi Leonowicz i Marka Brzezińskiego przyciągnęła prawdziwy tłum znanych twarzy. Wydarzenie było nie tylko literackim świętem, ale też okazją do spotkania gwiazd, które wspierają autorów i chętnie pojawiają się na premierach wydawnictwa Agora. Na czerwonym dywanie brylowali m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem oraz Martyna Wojciechowska.
Nowa publikacja Olgi Leonowicz i Marka Brzezińskiego to intymna, dwugłosowa opowieść o bliskości, wsparciu i budowaniu relacji ponad różnicami. Historia pary, która przez lata łączyła dwie kultury, dwa światy i wspólne życie pełne wyzwań. Oficjalna premiera zaplanowana została na 26 listopada 2025 roku, a wydarzenie w Warszawie zgromadziło liczne gwiazdy.
Na premierze pojawili się w nienagannie dopasowanych stylizacjach.
Rozenek postawiła na monochromatyczny, czekoladowy kombinezon z szerokimi nogawkami i podkreśloną talią. Klasyczny krój, minimalistyczny makijaż i rozpuszczone fale nadały jej lookowi hollywoodzkiej elegancji.
Radosław Majdan wybrał czarny garnitur zestawiony z jasnym golfem, który dodał stylizacji lekkości i nowoczesnego sznytu. Para prezentowała się spójnie i bardzo szykownie.
Wojciechowska również przyciągnęła uwagę. Wybrała krwistoczerwony garnitur z szerokimi spodniami i krótką, pudełkową marynarką. Całość przełamała białą koszulą z długimi mankietami i elegancką wstążką wiązaną pod szyją.
Stylizacja była jednocześnie kobieca, energiczna i nieco retro – idealnie wpisująca się w jej charakter: silny, profesjonalny i pełen klasy.