Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…
Znana aktorka sprawiła, że nasze serca zabiły mocniej.
Plejada gwiazd pojawiła się na premierze filmu „Ministranci”.
Naszą uwagę przyciągnęła stylowa Joanna Racewicz, która świetnie połączyła skórzaną kurtkę ze zmysłową sukienką. Klasa!
Magdalena Lamparska wyglądała jak wyrwana z lat 20.
Miała na sobie znakomitą stylizację w gwiazdorskim stylu.
Kamila Baar tego dnia również miała wyjątkową stylizację. Aktorka wyglądała bosko w bordo garniturze.
Na premierze pojawił się też jej syn — Bruno Błach-Baar.
Kinga Burzyńska za to postawiła na aksamitny garnitur w ciemnogranatowym kolorze.
Świetnie korespondował z jej delikatną urodą.
Marta Dąbrowska wybrała na wydarzenie podobną stylizację, co Joanna Racewicz.
Ciemnobrązową kurtkę połączyła z bieliźnianą sukienką.
Adam Fidusiewicz w czarnym total looku prezentował się jak prawdziwy rockman.
Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot razem zapozowali na ściance.
Od lat tworzą szczęśliwy związek w życiu prywatnym, ale chronią swoją prywatność.
Mikołaj Juszczyk połączył luz ze smart elegancją.
Marek Kaliszuk wyglądał czarująco w dobrze dopasowanym garniturze.
Daria Kalinchuk wybrała klasyczną małą czarną.
Tomasz Oświęciński przybył na wydarzenie z córką.
Mateusz Pawłowski postawił na luźną stylizację.
Czy zaliczył modową wpadkę?
Tak wyglądał za to Tobiasz Wajda.