Nawigacja

Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…

Autor Maciej Lechociński

Znana aktorka sprawiła, że nasze serca zabiły mocniej.

1/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…
source: fot. KAPIF.

Plejada gwiazd pojawiła się na premierze filmu „Ministranci”. 

Naszą uwagę przyciągnęła stylowa Joanna Racewicz, która świetnie połączyła skórzaną kurtkę ze zmysłową sukienką. Klasa!

2/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…
source: fot. KAPIF.

Magdalena Lamparska wyglądała jak wyrwana z lat 20. 

Miała na sobie znakomitą stylizację w gwiazdorskim stylu.

3/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Kamila Baar, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Kamila Baar tego dnia również miała wyjątkową stylizację. Aktorka wyglądała bosko w bordo garniturze.

Na premierze pojawił się też jej syn — Bruno Błach-Baar.

4/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Kinga Burzyńska, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Kinga Burzyńska za to postawiła na aksamitny garnitur w ciemnogranatowym kolorze. 

Świetnie korespondował z jej delikatną urodą.

5/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Marta Dąbrowska, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Marta Dąbrowska wybrała na wydarzenie podobną stylizację, co Joanna Racewicz. 

Ciemnobrązową kurtkę połączyła z bieliźnianą sukienką.

6/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Adam Fidusiewicz, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Adam Fidusiewicz w czarnym total looku prezentował się jak prawdziwy rockman. 

7/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Karolina Gorczyca, Krzysztof Czeczot, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Karolina Gorczyca i Krzysztof Czeczot razem zapozowali na ściance. 

Od lat tworzą szczęśliwy związek w życiu prywatnym, ale chronią swoją prywatność.

8/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Mikołaj Juszczyk, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Mikołaj Juszczyk połączył luz ze smart elegancją. 

9/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Marek Kaliszuk, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Marek Kaliszuk wyglądał czarująco w dobrze dopasowanym garniturze. 

10/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Daria Kalinchuk, fot. KAPiF.pl.
source: fot. KAPIF.

Daria Kalinchuk wybrała klasyczną małą czarną. 

11/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…
source: fot. KAPIF.

Tomasz Oświęciński przybył na wydarzenie z córką. 

12/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…
source: fot. KAPIF.

Mateusz Pawłowski postawił na luźną stylizację. 

Czy zaliczył modową wpadkę?

13/13 Gwiazdy na premierze "Ministrantów"
Gwiazdy na premierze „Ministrantów”. Lamparska, Racewicz, Baar…

Tak wyglądał za to Tobiasz Wajda. 

0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿