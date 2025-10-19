Gwiazdy na premierze spektaklu „Prezent”. Katarzyna Figura w kusej mini, Magdalena Waligórska z mężem
Jolanta Trykacz
18 października w Teatrze Komedia odbyła się premiera sztuki „Prezent” Phila Olsona, w reżyserii Anety Groszyńskiej-Kąckiej. W obsadzie znaleźli się Katarzyna Figura (Mama), Marek Kalita (Tata), Paulina Holtz (Trish), Agnieszka Skrzypczak (Kat), Julia Banasiewicz (Brittney), Filip Lipiecki (Kevin), Robert Ostolski (Pani Norquist). Na premierze pojawiło się również kilka znanych osób.
Marek Kalita
Katarzyna Figura
Paulina Holtz
Bartosz Porczyk
Magdalena Waligórska i Mateusz Lisiecki-Waligórski
Julia Banasiewicz
Agnieszka Skrzypczak
Dorota Stalińska
Katarzyna Figura i Marek Kalita
Agnieszka Skrzypczak, Katarzyna Figura, Marek Kalita
Premiera spektaklu "Prezent"
Pysiula2 | 19 października 2025
Przebierańcy.