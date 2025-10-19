Gwiazdy na premierze spektaklu „Prezent”. Katarzyna Figura w kusej mini, Magdalena Waligórska z mężem

Jolanta Trykacz

18 października w Teatrze Komedia odbyła się premiera sztuki „Prezent” Phila Olsona, w reżyserii Anety Groszyńskiej-Kąckiej. W obsadzie znaleźli się Katarzyna Figura (Mama), Marek Kalita (Tata), Paulina Holtz (Trish), Agnieszka Skrzypczak (Kat), Julia Banasiewicz (Brittney), Filip Lipiecki (Kevin), Robert Ostolski (Pani Norquist). Na premierze pojawiło się również kilka znanych osób.