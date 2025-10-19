times-dark
Kozaczek
Aktualności Ale plota! Z życia gwiazd

Gwiazdy na premierze spektaklu „Prezent”. Katarzyna Figura w kusej mini, Magdalena Waligórska z mężem

Paulina Holtz, Agnieszka Skrzypczak...

/ 19.10.2025 /
KJ
akpa20251018_prem_prezent_pw_7556 źródło AKPA

1 / 12

Jolanta Trykacz

18 października w Teatrze Komedia odbyła się premiera sztuki „Prezent” Phila Olsona, w reżyserii Anety Groszyńskiej-Kąckiej. W obsadzie znaleźli się Katarzyna Figura (Mama), Marek Kalita (Tata), Paulina Holtz (Trish), Agnieszka Skrzypczak (Kat), Julia Banasiewicz (Brittney), Filip Lipiecki (Kevin), Robert Ostolski (Pani Norquist). Na premierze pojawiło się również kilka znanych osób.

akpa20251018_prem_prezent_pw_7912 źródło AKPA

2 / 12

Marek Kalita
akpa20251018_prem_prezent_pw_8012 źródło AKPA

3 / 12

Katarzyna Figura
akpa20251018_prem_prezent_pw_7942 źródło AKPA

4 / 12

Paulina Holtz
akpa20251018_prem_prezent_pw_7856 źródło AKPA

5 / 12

Bartosz Porczyk
akpa20251018_prem_prezent_pw_7866 źródło AKPA

6 / 12

Magdalena Waligórska i Mateusz Lisiecki-Waligórski
akpa20251018_prem_prezent_pw_7980 źródło AKPA

7 / 12

Julia Banasiewicz
akpa20251018_prem_prezent_pw_7924 źródło AKPA

8 / 12

Agnieszka Skrzypczak
akpa20251018_prem_prezent_pw_7549 źródło AKPA

9 / 12

Dorota Stalińska
akpa20251018_prem_prezent_pw_7824 źródło AKPA

10 / 12

Katarzyna Figura i Marek Kalita
akpa20251018_prem_prezent_pw_7753 źródło AKPA

11 / 12

Agnieszka Skrzypczak, Katarzyna Figura, Marek Kalita
akpa20251018_prem_prezent_pw_7630 źródło AKPA

12 / 12

Premiera spektaklu "Prezent"
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Pysiula2 | 19 października 2025 Odpowiedz

Przebierańcy.

POLECANE DLA CIEBIE
Albert Kosiński zdradził, co naprawdę myśli o rezygnacji Mai Bohosiewicz! „Chciałbym tańczyć dalej”
Ale plota! Newsy Programy TV
Albert Kosiński Maja Bohosiewicz
Albert Kosiński zdradził, co naprawdę myśli o rezygnacji Mai Bohosiewicz! „Chciałbym tańczyć dalej”
Rezygnacja Mai Bohosiewicz z programu wywołała nieoczekiwane konsekwencje...
Andrzej Duda znalazł nową pracę! Tym będzie się zajmował po prezydenturze
Aktualności Newsy
Andrzej Duda
Andrzej Duda znalazł nową pracę! Tym będzie się zajmował po prezydenturze
Nie polityka, a zupełnie nowa ścieżka kariery...
Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego! Jego przyjaciele wpadli na EKSTREMALNY pomysł
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Maciej Kurzajewski
Wieczór kawalerski Macieja Kurzajewskiego! Jego przyjaciele wpadli na EKSTREMALNY pomysł
Przyjaciele prezentera "Halo tu Polsat" zaskoczyli go nietypową atrakcją...
Olśniewała w „Tańcu z Gwiazdami”, a potem zniknęła. Tak dziś wygląda Isis Gee!
Aktualności Polscy celebryci
Isis Gee Polsat
Olśniewała w „Tańcu z Gwiazdami”, a potem zniknęła. Tak dziś wygląda Isis Gee!
Zobacz, jak zmieniła się 53-latka!
Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela. W sieci pojawiło się nagranie
Ale plota! Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dom Małgorzata Rozenek-majdan
Wynajmowana willa przez Majdanów szuka nowego właściciela. W sieci pojawiło się nagranie
Wnętrza aż ociekają bogactwem!
Woronowicz staje w obronie Julii Wieniawy: „Czasami mówimy coś, czego potem żałujemy…” (WIDEO)
Ale plota! Wpadki gwiazd Z życia gwiazd
Adam Woronowicz Julia Wieniawa
Woronowicz staje w obronie Julii Wieniawy: „Czasami mówimy coś, czego potem żałujemy…” (WIDEO)
Aktor odniósł się do kontrowersyjnej wypowiedzi "bieda to stan umysłu".
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Dariusz Wnuk Emilia Komarnicka
Gwiazdy na premierze „Grupy krwi”! Komarnicka w skupieniu, Suszyńska olśniła w czerni!
Styl, emocje i teatr!
Ewa Chodakowska zabrała głos po plotkach o rozstaniu. Co dalej z małżeństwem z Lefterisem?
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Ewa Chodakowska
Ewa Chodakowska zabrała głos po plotkach o rozstaniu. Co dalej z małżeństwem z Lefterisem?
Trenerka w końcu zabrała głos po fali plotek o kryzysie w jej małżeństwie.
Paula Tumala po wielkim skandalu wraca na salony. Jak dziś wygląda celebrytka?
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Paula Tumala Tumala
Paula Tumala po wielkim skandalu wraca na salony. Jak dziś wygląda celebrytka?
Nie do wiary, jak szybko wróciła na świecznik!
Oddłużanie – czym jest i jak je przeprowadzić?
Aktualności
Problemy Wsparcie
Oddłużanie – czym jest i jak je przeprowadzić?
Wszystkiego dowiesz się z artykułu
Nie tylko Klaudia El Dursi męczy się z tą chorobą. One także się z tym borykają: „Mocno cierpię…”
Ale plota! Ciało Z życia gwiazd
Anna Lewandowska Choroba
Nie tylko Klaudia El Dursi męczy się z tą chorobą. One także się z tym borykają: „Mocno cierpię…”
To znana i dotkliwa choroba!
Wielki powrót Agnieszki Woźniak-Starak do „DDTVN”! Widzowie oniemieli i już wydali werdykt…
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Woźniak-starak Dzień Dobry Tvn
Wielki powrót Agnieszki Woźniak-Starak do „DDTVN”! Widzowie oniemieli i już wydali werdykt…
Co za niespodzianka!
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Ale plota! Czerwony dywan Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Wendzikowska Barbara Kurdej Szatan
Gwiazdy na premierze filmu „Noc w ZOO”. Banasiuk z Boczarską, Hyży z rodziną, Marcela Leszczak… (FOTO)
Barbara Kurdej-Szatan, Anna Wendzikowska...
Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)
Ale plota! Uroda Z życia gwiazd Zagraniczni celebryci
Diddy Hailey Bieber
Famila Kardashianek podbija kosmetyczny event Kylie! Była też Hailey i córki Diddy’ego (FOTO)
Cóż to był za wieczór!
Marek Kondrat świętuje 75. urodziny. Rzucił zawód dla miłości, a utrzymywał się z pasji do…
Ale plota! Z życia gwiazd
Film Lalka
Marek Kondrat świętuje 75. urodziny. Rzucił zawód dla miłości, a utrzymywał się z pasji do…
Dlaczego tak wybitny aktor usunął się w cień?
Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
Aktualności Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Donald Tusk Jarosław Kaczyński
Polityczna wojna bez końca! Tusk o Kaczyńskim: „Wcisnął ludziom truciznę do serc”
„Mnie szlag trafia!” – Premier Donald Tusk w emocjonalnym wybuchu o Kaczyńskim.
 