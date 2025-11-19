Gwiazdy na spektaklu „Genialny pomysł”. Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem…
Kaczorowska i Rogacewicz w objęciach!
Dziś w Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się premiera spektaklu „Genialny pomysł”.
O czym jest?
Genialny pomysł to lekka, zwariowana komedia pomyłek, w której wszystko zaczyna się od… zazdrości. Bohater, obawiając się, że jego partnerka zakocha się w agencie nieruchomości, zatrudnia jego sobowtóra, by zniechęcić ją do potencjalnego kochanka.
Wieczór upłynął w klimacie teatralnej ekscytacji, a gwiazdy zgodnie podkreślały, że nowy spektakl to idealne połączenie humoru, inteligencji i dobrej rozrywki.