Nawigacja

Gwiazdy na spektaklu „Genialny pomysł”. Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem…

Autor Klaudia

Kaczorowska i Rogacewicz w objęciach!

1/16 Piotr Zelt
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem

Dziś w Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się premiera spektaklu „Genialny pomysł”. 

2/16 Krystyna Tkacz
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem

O czym jest?

Genialny pomysł to lekka, zwariowana komedia pomyłek, w której wszystko zaczyna się od… zazdrości. Bohater, obawiając się, że jego partnerka zakocha się w agencie nieruchomości, zatrudnia jego sobowtóra, by zniechęcić ją do potencjalnego kochanka.

3/16 Barbara Kurdej-Szatan
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem

Wieczór upłynął w klimacie teatralnej ekscytacji, a gwiazdy zgodnie podkreślały, że nowy spektakl to idealne połączenie humoru, inteligencji i dobrej rozrywki.

4/16 Waldemar Obłoza
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
5/16 Julia Konarska
Gwiazdy na spektaklu „Genialny pomysł”. Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem…
6/16 Dawid Czupryński
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
7/16 Lucyna Malec
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
8/16 Michał Milowicz
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
9/16 Robert Motyka
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
10/16 Katarzyna Kołeczek
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
11/16 Magdalena Wójcik
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
12/16 Katarzyna Gałązka
Gwiazdy na spektaklu „Genialny pomysł”. Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem…
13/16 Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
14/16 Katarzyna Ptasińska
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
15/16 Agata Załęcka
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
16/16 Viola Arlak
Gwiazdy na spektaklu "Genialny pomysł". Kurdej-Szatan, Kaczorowska z Rogacewiczem
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿