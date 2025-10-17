times-dark
Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Znane Polki udowodniły, że kobiecość nie ma wieku!

Menopauza
/ 17.10.2025 /
ks
Fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

1 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

W Warszawie odbył się finał wyjątkowej kampanii „My i Menopauza”, której pomysłodawczynią i ambasadorką jest Agata Młynarska. Dziennikarka od lat otwarcie mówi o zdrowiu kobiet i tym razem zaprosiła koleżanki z branży do szczerej rozmowy o menopauzie.

Fot. Wojtalewicz Jarosław/AKPA

2 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

W wydarzeniu udział wzięły m.in. Anna Korcz, Justyna Sieńczyłło, Anna Jurksztowicz, Katarzyna Żak i Marzena Rogalska, a także ekspertki m.in. dr Karina Barczewska i Emilia Pobiedzeńska.

akpa20251017_my_i_menopauza_jw_5575_Easy-Resize.com

3 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Celem kampanii jest przełamanie tabu i zachęcenie kobiet do mówienia o swoich doświadczeniach bez wstydu. Uczestniczki spotkania podkreślały, że menopauza nie oznacza końca kobiecości to nowy etap życia, który można przejść świadomie i z troską o siebie.

akpa20251017_my_i_menopauza_jw_6028_Easy-Resize.com

4 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Podczas konferencji rozmawiano o objawach klimakterium, możliwościach terapii i o tym, jak nowoczesna medycyna wspiera kobiety w tym czasie.

Zrzut ekranu 2025-10-17 182313

5 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Szczególnie poruszające były słowa Justyny Sieńczyłło, która przyznała, że menopauza pojawiła się u niej bardzo wcześnie.

U mnie przez stres menopauza wystąpiła bardzo wcześnie, bo już po czterdziestce miałam objawy. Do tej pory zdarzają mi się uderzenia ciepła, ale teraz są inne czasy. Mamy tabletki, plastry, które pomagają kobietom przejść ten ciężki stan. Jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że wstydzimy się mówić o tych rzeczach. U mnie w domu nie było tematu tabu o menopauzie, bo wychowałam się w domu, gdzie lekarzami były mama, ciotki. Mówiły o tym otwarcie – wyznała Justyna Sieńczyłło dla Złotej Sceny.

akpa20251017_my_i_menopauza_jw_5917_Easy-Resize.com

6 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Spotkanie odbyło się tuż przed Światowym Dniem Menopauzy i Andropauzy, który przypada 18 października.

akpa20251017_my_i_menopauza_jw_5946_Easy-Resize.com

7 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Gwiazdy udowodniły, że o kobiecym zdrowiu można mówić otwarcie, z klasą i bez tabu.

akpa20251017_my_i_menopauza_jw_5464_Easy-Resize.com

8 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
akpa20251017_my_i_menopauza_jw_5510_Easy-Resize.com

9 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
akpa20251017_my_i_menopauza_jw_5668_Easy-Resize.com

10 / 10

Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
