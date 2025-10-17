Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli
Znane Polki udowodniły, że kobiecość nie ma wieku!
W Warszawie odbył się finał wyjątkowej kampanii „My i Menopauza”, której pomysłodawczynią i ambasadorką jest Agata Młynarska. Dziennikarka od lat otwarcie mówi o zdrowiu kobiet i tym razem zaprosiła koleżanki z branży do szczerej rozmowy o menopauzie.
W wydarzeniu udział wzięły m.in. Anna Korcz, Justyna Sieńczyłło, Anna Jurksztowicz, Katarzyna Żak i Marzena Rogalska, a także ekspertki m.in. dr Karina Barczewska i Emilia Pobiedzeńska.
Celem kampanii jest przełamanie tabu i zachęcenie kobiet do mówienia o swoich doświadczeniach bez wstydu. Uczestniczki spotkania podkreślały, że menopauza nie oznacza końca kobiecości to nowy etap życia, który można przejść świadomie i z troską o siebie.
Podczas konferencji rozmawiano o objawach klimakterium, możliwościach terapii i o tym, jak nowoczesna medycyna wspiera kobiety w tym czasie.
Szczególnie poruszające były słowa Justyny Sieńczyłło, która przyznała, że menopauza pojawiła się u niej bardzo wcześnie.
U mnie przez stres menopauza wystąpiła bardzo wcześnie, bo już po czterdziestce miałam objawy. Do tej pory zdarzają mi się uderzenia ciepła, ale teraz są inne czasy. Mamy tabletki, plastry, które pomagają kobietom przejść ten ciężki stan. Jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że wstydzimy się mówić o tych rzeczach. U mnie w domu nie było tematu tabu o menopauzie, bo wychowałam się w domu, gdzie lekarzami były mama, ciotki. Mówiły o tym otwarcie – wyznała Justyna Sieńczyłło dla Złotej Sceny.
Spotkanie odbyło się tuż przed Światowym Dniem Menopauzy i Andropauzy, który przypada 18 października.
Gwiazdy udowodniły, że o kobiecym zdrowiu można mówić otwarcie, z klasą i bez tabu.
