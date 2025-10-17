Gwiazdy o menopauzie! Uśmiechnięta Anna Jurksztowicz, Agata Młynarska w bieli

Szczególnie poruszające były słowa Justyny Sieńczyłło, która przyznała, że menopauza pojawiła się u niej bardzo wcześnie.

U mnie przez stres menopauza wystąpiła bardzo wcześnie, bo już po czterdziestce miałam objawy. Do tej pory zdarzają mi się uderzenia ciepła, ale teraz są inne czasy. Mamy tabletki, plastry, które pomagają kobietom przejść ten ciężki stan. Jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że wstydzimy się mówić o tych rzeczach. U mnie w domu nie było tematu tabu o menopauzie, bo wychowałam się w domu, gdzie lekarzami były mama, ciotki. Mówiły o tym otwarcie – wyznała Justyna Sieńczyłło dla Złotej Sceny.