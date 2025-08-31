„Halo tu Polsat”. Jakub Gąsowski hucznie świętował urodziny! Dostał bajkowy tort
Byli też: Olek Sikora, Hanna Śleszyńska, Maks Behr...
Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora przywitali widzów w weekendowym wydaniu „Halo tu Polsat”.
Na tę okazję wybrali stonowane stylizacje, które świetnie prezentowały się na tle studia.
Aleksandra Filipek wyglądała bosko w szerokich, kremowych spodniach.
Efekt modowy podkreślał biały top z poduszkami!
Aleksander Sikora postawił za to na oliwkowy zestaw.
Ciemnozielone spodnie podkręcił koszulą w paski i beżowo-szarą kurtką.
Aleksandra Filipek zaskoczyła widzów, gdy nagle weszła do studia z uroczym tortem.
Okazuje się, że był to prezent dla jednego z gości „Halo tu Polsat”.
Jakub Gąsowski przybył do studia „Halo tu Polsat” wraz z mamą — Hanną Śleszyńską.
28 sierpnia syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej świętował 30. urodziny.
Jakub Gąsowski w niedzielny poranek zdmuchnął świeczki z tortu.
Wszyscy byli poruszeni wyjątkowym momentem w studiu „Halo tu Polsat”.
Później Jakub Gąsowski i Hanna Śleszyńska opowiadali o łączącej ich więzi…
Nie brakowało także poruszających wspomnień z dzieciństwa Jakuba Gąsowskiego.
Na koniec Jakub Gąsowski wystąpił na scenie i zachwycił wszystkich swoją dojrzałą barwą głosu.
