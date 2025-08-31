times-dark
Kozaczek
„Halo tu Polsat”. Jakub Gąsowski hucznie świętował urodziny! Dostał bajkowy tort

Byli też: Olek Sikora, Hanna Śleszyńska, Maks Behr...

/ 31.08.2025 /
EmEl
Aleksandra Filipek, Aleksander Sikora, fot. Gałązka/AKPA.

1 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora przywitali widzów w weekendowym wydaniu „Halo tu Polsat”.

Na tę okazję wybrali stonowane stylizacje, które świetnie prezentowały się na tle studia.

Aleksandra Filipek, fot. Gałązka/AKPA.

2 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Aleksandra Filipek wyglądała bosko w szerokich, kremowych spodniach. 

Efekt modowy podkreślał biały top z poduszkami!

Aleksander Sikora, fot. Gałązka/AKPA.

3 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Aleksander Sikora postawił za to na oliwkowy zestaw. 

Ciemnozielone spodnie podkręcił koszulą w paski i beżowo-szarą kurtką.

Aleksandra Filipek, fot. Gałązka/AKPA.

4 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Aleksandra Filipek zaskoczyła widzów, gdy nagle weszła do studia z uroczym tortem. 

Okazuje się, że był to prezent dla jednego z gości „Halo tu Polsat”.

Jakub Gąsowski, Hanna Śleszyńska, fot. Gałązka/AKPA.

5 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Jakub Gąsowski przybył do studia „Halo tu Polsat” wraz z mamą — Hanną Śleszyńską.

28 sierpnia syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej świętował 30. urodziny.

Jakub Gąsowski, Hanna Śleszyńska, fot. Gałązka/AKPA.

6 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Jakub Gąsowski w niedzielny poranek zdmuchnął świeczki z tortu. 

Wszyscy byli poruszeni wyjątkowym momentem w studiu „Halo tu Polsat”.

Jakub Gąsowski, Hanna Śleszyńska, fot. Gałązka/AKPA.

7 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Później Jakub Gąsowski i Hanna Śleszyńska opowiadali o łączącej ich więzi… 

Nie brakowało także poruszających wspomnień z dzieciństwa Jakuba Gąsowskiego.

Jakub Gąsowski, fot. Gałązka/AKPA.

8 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"

Na koniec Jakub Gąsowski wystąpił na scenie i zachwycił wszystkich swoją dojrzałą barwą głosu. 

Jakub Gąsowski, fot. Gałązka/AKPA.

9 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"
Urszula Hryniewicka, fot. Gałązka/AKPA.

10 / 10

Urodziny w "Halo tu Polsat"
