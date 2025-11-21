Hiszpańska willa Lewandowskich to czysty luksus! Ciekawie połączyli różne style. Cudnie!
Spójrzcie tylko na te kadry.
Robert i Anna Lewandowscy od dłuższego czasu mieszkają blisko Barcelony.
Swoje miejsce na ziemi upatrzyli sobie w słonecznym miejscu oddalonym o około 25 kilometrów od stolicy Katalonii.
Anna i Robert Lewandowscy czują się w swojej hiszpańskiej willi najlepiej na świecie.
Połączyli tam nowoczesne meble ze stylowym minimalizmem, który świetnie się sprawdza przy dwojgu dzieci.
Robert Lewandowski każdą wolną chwilę spędza z córkami — Klarą i Laurą.
Córeczki są oczkiem w głowie dumnego taty.
Cała willa jest urządzona w minimalistycznym stylu z elementami boho.
To właśnie wiklinowe i surferskie dodatki powodują, że cała przestrzeń prezentuje się przytulnie i estetycznie.
Anna Lewandowska bardzo dba o swoje córki. Stawia na zrównoważoną dietę oraz optymalny wysiłek fizyczny.
Trenerka też zwraca uwagę na suplementację, która jej zdaniem jest bardzo ważna.
Anna i Robert Lewandowscy chętnie goszczą w swojej hiszpańskiej willi rodzinę.
Iwona Lewandowska kocha spędzać wspólny czas z wnuczkami, z którymi łączy ją miłości do ludzi i humor.
Anna Lewandowska ma słabość do stylowych zdjęć, które świetnie wyróżniają jej salon na tle innych pomieszczeń w hiszpańskiej willi.
Anna Lewandowska urządziła z kolei kuchnię w oszczędnym minimalistycznym stylu.
Jasne, drewniane meble świetnie korespondują z kontrastowym, marmurowym blatem.
Robert Lewandowski jest przykładnym ojcem. Uwielbia razem z córką czytać książki w ich pięknym salonie.
Co myślicie o hiszpańskiej willi Lewandowskich? Prezentuje się przytulnie?
Iza