Hiszpańska willa Lewandowskich to czysty luksus! Ciekawie połączyli różne style. Cudnie!

Autor Maciej Lechociński

Spójrzcie tylko na te kadry.

1/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 
Lewandowscy dom w Hiszpanii


Robert i Anna Lewandowscy od dłuższego czasu mieszkają blisko Barcelony.

Swoje miejsce na ziemi upatrzyli sobie w słonecznym miejscu oddalonym o około 25 kilometrów od stolicy Katalonii.

2/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Anna i Robert Lewandowscy czują się w swojej hiszpańskiej willi najlepiej na świecie. 

Połączyli tam nowoczesne meble ze stylowym minimalizmem, który świetnie się sprawdza przy dwojgu dzieci.

3/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Robert Lewandowski każdą wolną chwilę spędza z córkami — Klarą i Laurą. 

Córeczki są oczkiem w głowie dumnego taty.

4/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Cała willa jest urządzona w minimalistycznym stylu z elementami boho. 

To właśnie wiklinowe i surferskie dodatki powodują, że cała przestrzeń prezentuje się przytulnie i estetycznie.

5/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Anna Lewandowska bardzo dba o swoje córki. Stawia na zrównoważoną dietę oraz optymalny wysiłek fizyczny. 

Trenerka też zwraca uwagę na suplementację, która jej zdaniem jest bardzo ważna.

6/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Anna i Robert Lewandowscy chętnie goszczą w swojej hiszpańskiej willi rodzinę.

Iwona Lewandowska kocha spędzać wspólny czas z wnuczkami, z którymi łączy ją miłości do ludzi i humor.

7/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Anna Lewandowska ma słabość do stylowych zdjęć, które świetnie wyróżniają jej salon na tle innych pomieszczeń w hiszpańskiej willi. 

8/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 


Anna Lewandowska urządziła z kolei kuchnię w oszczędnym minimalistycznym stylu. 

Jasne, drewniane meble świetnie korespondują z kontrastowym, marmurowym blatem.

9/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 
Lewandowscy dom w Hiszpanii


Robert Lewandowski jest przykładnym ojcem. Uwielbia razem z córką czytać książki w ich pięknym salonie. 

10/10 Willa Lewandowskich w Hiszpanii 
Lewandowscy dom w Hiszpanii


Co myślicie o hiszpańskiej willi Lewandowskich? Prezentuje się przytulnie? 

