Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives”! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Kyle Richards i Mauricio Umansky razem na ślubie córki mimo rozstania.

/ 08.09.2025 /
Marysia
Huczne wesele w rodzinie „Real Housewives"! Alexia Umansky, córka Kyle Richards, wyszła za mąż

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Świat „Real Housewives of Beverly Hills” ma powód do świętowania- Alexia Umansky powiedziała sakramentalne „tak”.

Córka Kyle Richards i Mauricio Umansky’ego, mimo rozstania rodziców, poprowadzona była do ołtarza przez oboje. Na weselu nie zabrakło wzruszeń i znanych gości.

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Alexia Umansky i jej wieloletni partner Jake Zingerma pobrali się w miniony weekend w malowniczym Topanga Canyon w Los Angeles.

Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, jednak nie brakowało emocji.

Panna młoda zachwyciła w tiulowej białej sukni, a pan młody wybrał klasyczny biały smoking i czarne spodnie.

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Najwięcej uwagi przyciągnął moment, gdy Kyle Richards i Mauricio Umansky, którzy rozstali się w 2023 r., wspólnie  poprowadzili córkę do ołtarza.

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Podczas przyjęcia odbyła się tradycyjna żydowska Hora, w trakcie której Kyle i Mauricio zostali uniesieni na krzesłach ku uciesze zgromadzonych gości.

Mauricio ucałował córkę w głowę, a Alexia zatańczyła romantyczny pierwszy taniec z nowo poślubionym mężem.

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy pojawili się m.in. Nicky Hilton oraz była gwiazda „RHOBH”, Teddi Mellencamp.

 

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Alexia i Jake byli parą przez pięć lat, zanim w listopadzie 2024 roku ogłosili zaręczyny.

Jak sama zdradziła podczas transmisji Amazon Live z mamą, początkowo planowali wesele w Aspen, jednak zrezygnowali z powodu stresu związanego z organizacją. Ostatecznie ceremonia w Los Angeles okazała się spełnieniem ich marzeń, bez zbędnych komplikacji.

Rodzice Alexii nie kryją sympatii do swojego zięcia. Już w 2022 roku Mauricio wyznał, że Jake „jest wspaniały i cała rodzina go uwielbia”.

Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
