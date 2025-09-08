Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives”! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)
Kyle Richards i Mauricio Umansky razem na ślubie córki mimo rozstania.
1 / 9
Świat „Real Housewives of Beverly Hills” ma powód do świętowania- Alexia Umansky powiedziała sakramentalne „tak”.
Córka Kyle Richards i Mauricio Umansky’ego, mimo rozstania rodziców, poprowadzona była do ołtarza przez oboje. Na weselu nie zabrakło wzruszeń i znanych gości.
2 / 9
Alexia Umansky i jej wieloletni partner Jake Zingerma pobrali się w miniony weekend w malowniczym Topanga Canyon w Los Angeles.
Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, jednak nie brakowało emocji.
Panna młoda zachwyciła w tiulowej białej sukni, a pan młody wybrał klasyczny biały smoking i czarne spodnie.
3 / 9
Najwięcej uwagi przyciągnął moment, gdy Kyle Richards i Mauricio Umansky, którzy rozstali się w 2023 r., wspólnie poprowadzili córkę do ołtarza.
4 / 9
Podczas przyjęcia odbyła się tradycyjna żydowska Hora, w trakcie której Kyle i Mauricio zostali uniesieni na krzesłach ku uciesze zgromadzonych gości.
Mauricio ucałował córkę w głowę, a Alexia zatańczyła romantyczny pierwszy taniec z nowo poślubionym mężem.
5 / 9
Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy pojawili się m.in. Nicky Hilton oraz była gwiazda „RHOBH”, Teddi Mellencamp.
6 / 9
Alexia i Jake byli parą przez pięć lat, zanim w listopadzie 2024 roku ogłosili zaręczyny.
Jak sama zdradziła podczas transmisji Amazon Live z mamą, początkowo planowali wesele w Aspen, jednak zrezygnowali z powodu stresu związanego z organizacją. Ostatecznie ceremonia w Los Angeles okazała się spełnieniem ich marzeń, bez zbędnych komplikacji.
Rodzice Alexii nie kryją sympatii do swojego zięcia. Już w 2022 roku Mauricio wyznał, że Jake „jest wspaniały i cała rodzina go uwielbia”.
7 / 9
8 / 9
9 / 9