Huczne wesele w rodzinie ,,Real Housewives"! Córka Kylie Richards wyszła za mąż (FOTO)

Alexia Umansky i jej wieloletni partner Jake Zingerma pobrali się w miniony weekend w malowniczym Topanga Canyon w Los Angeles.

Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie, jednak nie brakowało emocji.

Panna młoda zachwyciła w tiulowej białej sukni, a pan młody wybrał klasyczny biały smoking i czarne spodnie.