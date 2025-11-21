Nawigacja

Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju

Autor Kacper Kulaszewski

1/16 Justyna Steczkowska - legenda polskiej estrady
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: AKPA

To zdecydowanie rok Justyny Steczkowskiej. Jej poruszający występ na Eurowizji podbił serca widzów na całym globie, a popularność artystki osiągnęła nowe wysokości.

 

Mimo że w tym roku świętuje swoje 53. urodziny, wciąż zachwyca energią i konsekwentnie rozwija karierę, która po Eurowizji nabrała wyjątkowego tempa.

2/16 Gdzie mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram

Artystka mieszka w imponującej willi w Radziejowicach, około 30 minut drogi do Warszawy.

Dom zaprojektował mąż Justyny Steczkowskiej Maciej Myszkowski, który jest architektem.

3/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram

Justyna Steczkowska tak mówiła kilka lat temu o swoim domu:

„Uwielbiam przestrzeń i o taki dom poprosiłam Maćka, a ponieważ talentu mu nie brakuje, zbudował dom moich marzeń. Pełen słońca, zieleni i dobrze zorganizowanej przestrzeni, gdzie można nawet grać w piłkę!” – mówiła dla portalu kobieta.pl.

4/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram

Budynek leży na działce o powierzchni 1 hektara, a na jej terenie znajdują się także wspaniały ogród, boisko oraz staw.

W wywiadzie dla wspomnianego wcześniej portalu tak mówiła o swoim ogrodzie:

„Kwiaty… Ogrom kwiatów. Kiedy przekwitają, przywożę nowe. Te, które mają cebulki, sadzę w ogrodzie. Oddające mi ostatnie płatki storczyki podcinam nad trzecim kolankiem i wstawiam je do wiaty, a tam dojrzewają sobie do tego, żeby puściły nowe pędy i znowu cieszyły oko domowników. Dlatego u nas storczyki pięknie kwitną i jest ich mnóstwo. Kocham te kwiaty”. 

5/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram

Dom Justyny Steczkowskiej zachwyca w każdym detalu: od starannie dobranych mebli, przez szlachetne wykończenie podłóg, po subtelnie zaaranżowane ściany. Jasna, harmonijna kolorystyka nadaje wnętrzom wyjątkowej lekkości i robi imponujące wrażenie.

6/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
7/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
8/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
9/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
10/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
11/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
12/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
13/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
14/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
15/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
16/16 Tak mieszka Justyna Steczkowska
Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
source: Instagram
1 Komentarz
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze

Doskonale widać Panią Justynę Steczkowską ale domu i wnętrz niekoniecznie ….

Odpowiedz
Najnowsze
Zobacz również
﻿