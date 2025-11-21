Jak mieszka Justyna Steczkowska? Ten dom to oaza spokoju
To zdecydowanie rok Justyny Steczkowskiej. Jej poruszający występ na Eurowizji podbił serca widzów na całym globie, a popularność artystki osiągnęła nowe wysokości.
Mimo że w tym roku świętuje swoje 53. urodziny, wciąż zachwyca energią i konsekwentnie rozwija karierę, która po Eurowizji nabrała wyjątkowego tempa.
Artystka mieszka w imponującej willi w Radziejowicach, około 30 minut drogi do Warszawy.
Dom zaprojektował mąż Justyny Steczkowskiej Maciej Myszkowski, który jest architektem.
Justyna Steczkowska tak mówiła kilka lat temu o swoim domu:
„Uwielbiam przestrzeń i o taki dom poprosiłam Maćka, a ponieważ talentu mu nie brakuje, zbudował dom moich marzeń. Pełen słońca, zieleni i dobrze zorganizowanej przestrzeni, gdzie można nawet grać w piłkę!” – mówiła dla portalu kobieta.pl.
Budynek leży na działce o powierzchni 1 hektara, a na jej terenie znajdują się także wspaniały ogród, boisko oraz staw.
W wywiadzie dla wspomnianego wcześniej portalu tak mówiła o swoim ogrodzie:
„Kwiaty… Ogrom kwiatów. Kiedy przekwitają, przywożę nowe. Te, które mają cebulki, sadzę w ogrodzie. Oddające mi ostatnie płatki storczyki podcinam nad trzecim kolankiem i wstawiam je do wiaty, a tam dojrzewają sobie do tego, żeby puściły nowe pędy i znowu cieszyły oko domowników. Dlatego u nas storczyki pięknie kwitną i jest ich mnóstwo. Kocham te kwiaty”.
Dom Justyny Steczkowskiej zachwyca w każdym detalu: od starannie dobranych mebli, przez szlachetne wykończenie podłóg, po subtelnie zaaranżowane ściany. Jasna, harmonijna kolorystyka nadaje wnętrzom wyjątkowej lekkości i robi imponujące wrażenie.
Doskonale widać Panią Justynę Steczkowską ale domu i wnętrz niekoniecznie ….