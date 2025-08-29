times-dark
Jak mieszka Krzysztof Stanowski? Prywatny las i ogród z własnym boiskiem

Miejsce idealne na letni relaks.

Krzysztof Stanowski
29.08.2025
Maria

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Krzysztof Stanowski to obecnie jeden z najpopularniejszych, a zarazem jeden z bardziej kontrowersyjnych dziennikarzy sportowych w Polsce.

Po głośnym śledztwie kariery Natalii Janoszek stał się dla wielu przykładem dziennikarstwa w Polsce.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski? Sprawdźmy!

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Krzysztof Stanowski mieszka w ustronnym domu w gminie Lesznowola pod Warszawą.

Dzieli go z wieloletnią żoną dietetyczką Martą Sosnowską i dwójką ich synów: Leonem i Aleksandrem.

Chętnie fotografuje swój ogród, nieco mniej wnętrza domu, ale co się dziwić…

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Dziennikarz wyjdzie na taras i ma widok na ogromny ogród i las. Latem odpoczywa z rodziną w drewnianej altanie.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Dziennikarz sportowy jest na tyle pasjonatem sportu, że nawet zrobił w ogrodzie boisko, gdzie gra ze swoimi synami.

Trzeba przyznać, że robi wrażenie.

„Czasami artysta musi coś namalować. Na przykład linie” – napisał Stanowski na Instagramie.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

W letnie dni często nagrywał w swojej altanie filmy na Kanał Sportowy.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Jego ogród to także miejsce spotkań z przyjaciółmi, czy strefa kibica. Gościł takich ludzi, jak Czesława Michniewicza, czy Quebonafide.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Z kolei w zimne dni można rozłożyć się w salonie Stanowskiego, który pomieści dużą ilość gości.

Przestronny salon z wysokim sufitem robi tak samo wrażenie jak ogród.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Zresztą z salonu rozpościera się piękny widok na jego prywatny las za oknem.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

W pozostałych wnętrzach podobnie jak w salonie, króluje biel i drewno.

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Widzimy, że kuchnia jest także oświetlona i z widokiem na ogród.

 

Jak mieszka Krzysztof Stanowski?

Stanowscy uwielbiają drewno i także go wcisnęli do kuchni. Połączyli go z białymi frontami szafek.

Mil... | 30 sierpnia 2025 Odpowiedz

Mierny dziennikarz i takie bogactwo…sami tworzymy sobie tych ludzi…

Lukas armata potezna | 3 sierpnia 2023 Odpowiedz

Gościu jest szczęśliwy że zniszczył kobiecie życie dobrze wie że w szowbiznesie różne ustawki są robione tak zostało wielu wykreowanych często bez talentu a Natalia talent ma umie tańczyć i jest ładna do tego jest sympatyczna i to ktoś ją do tego szowbiznesu wpuścił i nigdzie nie jest napisane że ustawka w showbiznesie jest czymś strasznie złym bo szowbiznes jest strasznie zły i traktują ludzi jak przedmiot stanowski to krętacz i jego kariera to dopiero ściema zwykły ojszczy mur który jest amatorem w swojej dziedzinie Natalia powinna go pozwać za zniszczenie jej kariery bo nigdzie nie jest napisane że ustawka w szowbiznesie jest czymś nielegalnym bo co druga gwiazda musiałby się czuć jak potencjalna oszustka zatem przegrałby z nią w sądzie i podstawa wyroku byłoby to że nie da się sprecyzowac i nie jest to uregulowane co to znaczy ściema lub ustawka w szowbiznesie która jest nagminna nawet programy są ustawiane i manipulowane pod oglądalność zatem stanowski najzwyczajniej w świecie zniszczył kobietę bo on z nią żadnych interesów nie robił i nic mu do tego jak przebiegała jej kariera i to że nawet coś sobie tam dodała zatem Natalia jedziesz z nim w sądzie masz wygrana w kieszeni jak chcesz mogę zostać Twoim prawnikiem Twoj fan z bielska

zzz | 17 stycznia 2025 Odpowiedz

idiotka z Ciebie. Ja sie ciesze ze poznalam prawde. Zarabiala gruba kase na klamstwach podczas gdy ludzie sie ucza i ciezko pracuja

Biedak | 3 sierpnia 2023 Odpowiedz

Chyba coś w tym jest co mówił o nim Najman o jego znajomościach z mafia ..

GdzieWesele.pl | 3 sierpnia 2023 Odpowiedz

Fajne miejsce.

