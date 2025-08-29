Jak mieszka Krzysztof Stanowski? Prywatny las i ogród z własnym boiskiem
Miejsce idealne na letni relaks.
Krzysztof Stanowski to obecnie jeden z najpopularniejszych, a zarazem jeden z bardziej kontrowersyjnych dziennikarzy sportowych w Polsce.
Po głośnym śledztwie kariery Natalii Janoszek stał się dla wielu przykładem dziennikarstwa w Polsce.
Jak mieszka Krzysztof Stanowski? Sprawdźmy!
Krzysztof Stanowski mieszka w ustronnym domu w gminie Lesznowola pod Warszawą.
Dzieli go z wieloletnią żoną dietetyczką Martą Sosnowską i dwójką ich synów: Leonem i Aleksandrem.
Chętnie fotografuje swój ogród, nieco mniej wnętrza domu, ale co się dziwić…
Dziennikarz wyjdzie na taras i ma widok na ogromny ogród i las. Latem odpoczywa z rodziną w drewnianej altanie.
Dziennikarz sportowy jest na tyle pasjonatem sportu, że nawet zrobił w ogrodzie boisko, gdzie gra ze swoimi synami.
Trzeba przyznać, że robi wrażenie.
„Czasami artysta musi coś namalować. Na przykład linie” – napisał Stanowski na Instagramie.
W letnie dni często nagrywał w swojej altanie filmy na Kanał Sportowy.
Jego ogród to także miejsce spotkań z przyjaciółmi, czy strefa kibica. Gościł takich ludzi, jak Czesława Michniewicza, czy Quebonafide.
Z kolei w zimne dni można rozłożyć się w salonie Stanowskiego, który pomieści dużą ilość gości.
Przestronny salon z wysokim sufitem robi tak samo wrażenie jak ogród.
Zresztą z salonu rozpościera się piękny widok na jego prywatny las za oknem.
W pozostałych wnętrzach podobnie jak w salonie, króluje biel i drewno.
Widzimy, że kuchnia jest także oświetlona i z widokiem na ogród.
Stanowscy uwielbiają drewno i także go wcisnęli do kuchni. Połączyli go z białymi frontami szafek.
Mil... | 30 sierpnia 2025
