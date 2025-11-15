Nawigacja

Jak mieszka Martyna Wojciechowska? W jej mieszkaniu rządzą koty

Autor Klaudia Jaroszek

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Martyna Wojciechowska to gwiazda stacji TVN, która szczególną popularność zyskała dzięki programowi „Kobieta na krańcu świata”. Po wielu podróżach czy pracy dziennikarka lubi jednak odpocząć w swoim klimatycznym i ponad dwustumetrowym apartamencie na warszawskim Żoliborzu.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Dwie rzeczy, które charakteryzują jej mieszkanie to drzemiące koty i zawrotna ilość książek. 

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Centralnym  i chyba najbardziej efektowym miejscem w jej domu jest ogromna biblioteczka w całości pokryta książkami. Regały ciągną się niemal przez cały salon, a książkom nie ma końca.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
W salonie znajduje się również wygodna, szara kanapa, drewniane stoliki czy zielone kwiaty, ale i też znajdzie się tu miejsce na książki.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Wnętrza dziennikarki są bardzo jasne i przestronne, a wszystko za sprawą dużych okien, które dają wiele światła.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Kuchnia podobnie jak reszta apartamentu urządzona jest w minimalistycznym tonie. Tutaj znajdziemy drewniane meble i białe blaty oraz pełne wyposażenie kuchenne.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Najbardziej szaloną rzeczą w kuchni jest jednak lodówka w całość pokryta kolorowymi magnesami z podróży.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
W jej wnętrzach jest również miejsce na biuro z drewnianym stołem, fotelem i biurowymi akcesoriami.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Sypialnia tak jak reszta wnętrz urządzona jest w jasnych kolorach. Tutaj zdecydowanie dominuje biel, a na ścianach znajdują się obrazy z jej wizerunkiem.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?

Centralną częścią sypialni jest jednak duże łoże z beżowym obiciem, a wokół znajdują się zwisające lampy.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Łazienka tak jest reszta zaaranżowana jest w neutralnych kolorach.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
Mieszkanie Martyny Wojciechowskiej to zdecydowanie oaza spokoju, a wnętrza urządzone są minimalistycznie i nowocześnie.

Jak mieszka Martyna Wojciechowska?
