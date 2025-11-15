Jak mieszka Martyna Wojciechowska? W jej mieszkaniu rządzą koty
Martyna Wojciechowska to gwiazda stacji TVN, która szczególną popularność zyskała dzięki programowi „Kobieta na krańcu świata”. Po wielu podróżach czy pracy dziennikarka lubi jednak odpocząć w swoim klimatycznym i ponad dwustumetrowym apartamencie na warszawskim Żoliborzu.
Dwie rzeczy, które charakteryzują jej mieszkanie to drzemiące koty i zawrotna ilość książek.
Centralnym i chyba najbardziej efektowym miejscem w jej domu jest ogromna biblioteczka w całości pokryta książkami. Regały ciągną się niemal przez cały salon, a książkom nie ma końca.
W salonie znajduje się również wygodna, szara kanapa, drewniane stoliki czy zielone kwiaty, ale i też znajdzie się tu miejsce na książki.
Wnętrza dziennikarki są bardzo jasne i przestronne, a wszystko za sprawą dużych okien, które dają wiele światła.
Kuchnia podobnie jak reszta apartamentu urządzona jest w minimalistycznym tonie. Tutaj znajdziemy drewniane meble i białe blaty oraz pełne wyposażenie kuchenne.
Najbardziej szaloną rzeczą w kuchni jest jednak lodówka w całość pokryta kolorowymi magnesami z podróży.
W jej wnętrzach jest również miejsce na biuro z drewnianym stołem, fotelem i biurowymi akcesoriami.
Sypialnia tak jak reszta wnętrz urządzona jest w jasnych kolorach. Tutaj zdecydowanie dominuje biel, a na ścianach znajdują się obrazy z jej wizerunkiem.
Centralną częścią sypialni jest jednak duże łoże z beżowym obiciem, a wokół znajdują się zwisające lampy.
Łazienka tak jest reszta zaaranżowana jest w neutralnych kolorach.
Mieszkanie Martyny Wojciechowskiej to zdecydowanie oaza spokoju, a wnętrza urządzone są minimalistycznie i nowocześnie.