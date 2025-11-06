Niesamowita metamorfoza gwiazdy „Projekt Lady”. Patrycja Wieja jest nie do poznania!

Patrycja Wieja zyskała popularność jako zwyciężczyni pierwszej edycji programu „Projekt Lady”, w którym pod okiem Małgorzaty Rozenek-Majdan przeszła niezwykłą przemianę. Od tego czasu minęło już kilka lat, a Patrycja całkowicie zmieniła swoje życie i wygląd.

Dziś influencerka zachwyca pewnością siebie, kobiecością i stylem. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, inspirując obserwatorów do dbania o siebie i rozwijania pasji. Na najnowszych zdjęciach wygląda olśniewająco – metamorfoza Patrycji robi ogromne wrażenie!