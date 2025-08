Karolina Gilon świętowała wesele brata. Spójrzcie, jaką piękną ma bratową

Następnie podzieliła się uroczymi kadrami z ceremonii. Pozuje na nim ze swoim bratem i bratową, mamą, a także z partnerem Mateuszem.

Pod postem przyznała, że to był bardzo szczęśliwy dzień, podczas którego zapomniała o wszelkich problemach z pracą:

„To były dni w których wszystkie smutki i problemy odłożyłam na bok. To nie był tylko najważniejszy dzień w zyciu mojego brata i jego żony.. dla mnie to tez bardzo ważny dzien.. bo nic nie cieszy jak szczęście najbliższych❤️ ciesze się, ze mam blisko siebie tak dobrych ludzi, ktorzy nie zawodzą..nigdy! Rodzinę, ktora jest ponad wszystko 🙂 to najcenniejsze co mam a cała reszta zawsze jakoś sie ułoży. Ela, Bartek bądźcie szczęśliwi.. till the end ❤️ dziękuję za ten cudowny weekend”.