Katarzyna Sokołowska olśniła w czerni! Julia Pietrucha błyszczała w srebrze na gali „Anioły Rzemiosła 2025”
Gwiazdy zachwyciły elegancją i stylem podczas wyjątkowego wieczoru pełnego emocji i piękna.
Na wyjątkowym wydarzeniu „Anioły Rzemiosła 2025” pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu, które jak zwykle zachwyciły swoimi stylizacjami. Wśród nich znalazły się Katarzyna Sokołowska, Julia Pietrucha, które przyciągały spojrzenia wszystkich obecnych.
Julia Pietrucha z kolei zaprezentowała się w lśniącej kreacji wyszywanej cekinami, która pięknie odbijała światło reflektorów. Srebrzysta sukienka do kolan z frędzlami dodała jej lekkości i artystycznego ducha, z którego aktorka jest znana.
Kasia Sokołowska postawiła na ponadczasową elegancję w czerni. Jej stylizacja była kwintesencją klasy i minimalizmu. Dopasowana, długa sukienka z golfem, wysokie kozaki i gładko upięte włosy sprawiły, że wyglądała jak uosobienie szyku i pewności siebie.
Wieczór upłynął w wyjątkowej atmosferze, bo gala „Anioły Rzemiosła” to nie tylko święto mody i elegancji, ale też okazja do docenienia polskich twórców, rzemieślników i artystów, którzy swoimi umiejętnościami nadają codzienności odrobinę magii.
