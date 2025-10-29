times-dark
Kozaczek
Newsy Polscy celebryci

Katarzyna Sokołowska olśniła w czerni! Julia Pietrucha błyszczała w srebrze na gali „Anioły Rzemiosła 2025”

Gwiazdy zachwyciły elegancją i stylem podczas wyjątkowego wieczoru pełnego emocji i piękna.

Anioły Rzemiosła
/ 29.10.2025 /
ks
KAPIF_1000pix_K1473388F

1 / 6

Krzysztof Skórzyński

Na wyjątkowym wydarzeniu „Anioły Rzemiosła 2025” pojawiło się wiele znanych twarzy polskiego show-biznesu, które jak zwykle zachwyciły swoimi stylizacjami. Wśród nich znalazły się Katarzyna Sokołowska, Julia Pietrucha, które przyciągały spojrzenia wszystkich obecnych.

KAPIF_1000pix_K1473495F

2 / 6

Julia Pietrucha

Julia Pietrucha z kolei zaprezentowała się w lśniącej kreacji wyszywanej cekinami, która pięknie odbijała światło reflektorów. Srebrzysta sukienka do kolan z frędzlami dodała jej lekkości i artystycznego ducha, z którego aktorka jest znana.

KAPIF_1000pix_K1473409F

3 / 6

Robert Korzeniowski
KAPIF_1000pix_K1473375F

4 / 6

Katarzyna Sokołowska

Kasia Sokołowska postawiła na ponadczasową elegancję w czerni. Jej stylizacja była kwintesencją klasy i minimalizmu. Dopasowana, długa sukienka z golfem, wysokie kozaki i gładko upięte włosy sprawiły, że wyglądała jak uosobienie szyku i pewności siebie.

KAPIF_1000pix_K1473360F

5 / 6

Andrzej Pągowski

Wieczór upłynął w wyjątkowej atmosferze, bo gala „Anioły Rzemiosła” to nie tylko święto mody i elegancji, ale też okazja do docenienia polskich twórców, rzemieślników i artystów, którzy swoimi umiejętnościami nadają codzienności odrobinę magii.

KAPIF_1000pix_K1473335F

6 / 6

Ewa Braun
