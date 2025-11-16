Nawigacja

Kwaśniewska i Badach mają dom marzeń. Luksusowe wnętrza, wypchana biblioteka i… kącik dla graczy

Autor Klaudia Jaroszek

Luksusowo i wygodnie!

1/13
Badach i Kwaśniewska fot. AKPA
source: AKPA

Kuba Badach to jeden z najpopularniejszych, polskich wokalistów, kompozytorów czy producentów muzycznych. Artysta od 13 lat jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, dziennikarki, prezenterki oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Oboje nie doczekali się dzieci, jednak tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo oraz spełniają się zawodowo.

2/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna

Małżeństwo mieszka w Warszawie w przestronnym domu o powierzchni 180 m², położonym przy cichej ulicy, z dala od miejskiego hałasu. Nieruchomość znajduje się na prestiżowym, strzeżonym osiedlu z całodobowym monitoringiem i ochroną, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Tylko spójrzcie, jakie uwili sobie gniazdko.

3/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna

Dom Aleksandry i Kuby zachwyca przestrzenią i przytulnym klimatem. W sypialni centralne miejsce zajmuje duże, wygodne łóżko. Centralną częścią domu jest jednak przestronny salon z wygodną kanapą. Znajduje się też tam obszerna biblioteczka i elementy dekoracyjne. Jest także miejsce dla prawdziwych fanów gier takich jak piłkarzyki czy wyścigi samochodowe. Wnętrza zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu. Na zdjęciach widoczne są również wygodne legowiska, które świadczą o tym, jak ważną rolę pełnią w domu ich pupile.

4/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
5/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
6/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
7/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
8/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
9/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
10/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
11/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
12/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
13/13
Badach, Kwaśniewska dom fot.Instagram/aleksandraleksandrowna
source: Instagram/aleksandraleksandrowna
0 Komentarze
Opinie w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Najnowsze
Zobacz również
﻿