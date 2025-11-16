Kwaśniewska i Badach mają dom marzeń. Luksusowe wnętrza, wypchana biblioteka i… kącik dla graczy
Luksusowo i wygodnie!
Kuba Badach to jeden z najpopularniejszych, polskich wokalistów, kompozytorów czy producentów muzycznych. Artysta od 13 lat jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, dziennikarki, prezenterki oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Oboje nie doczekali się dzieci, jednak tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo oraz spełniają się zawodowo.
Małżeństwo mieszka w Warszawie w przestronnym domu o powierzchni 180 m², położonym przy cichej ulicy, z dala od miejskiego hałasu. Nieruchomość znajduje się na prestiżowym, strzeżonym osiedlu z całodobowym monitoringiem i ochroną, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Tylko spójrzcie, jakie uwili sobie gniazdko.
Dom Aleksandry i Kuby zachwyca przestrzenią i przytulnym klimatem. W sypialni centralne miejsce zajmuje duże, wygodne łóżko. Centralną częścią domu jest jednak przestronny salon z wygodną kanapą. Znajduje się też tam obszerna biblioteczka i elementy dekoracyjne. Jest także miejsce dla prawdziwych fanów gier takich jak piłkarzyki czy wyścigi samochodowe. Wnętrza zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu. Na zdjęciach widoczne są również wygodne legowiska, które świadczą o tym, jak ważną rolę pełnią w domu ich pupile.