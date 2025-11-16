Dom Aleksandry i Kuby zachwyca przestrzenią i przytulnym klimatem. W sypialni centralne miejsce zajmuje duże, wygodne łóżko. Centralną częścią domu jest jednak przestronny salon z wygodną kanapą. Znajduje się też tam obszerna biblioteczka i elementy dekoracyjne. Jest także miejsce dla prawdziwych fanów gier takich jak piłkarzyki czy wyścigi samochodowe. Wnętrza zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu. Na zdjęciach widoczne są również wygodne legowiska, które świadczą o tym, jak ważną rolę pełnią w domu ich pupile.