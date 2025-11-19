Po krótkiej przygodzie z programem Mateusz stał się stałym bywalcem salonów. Charakterystyczne stylizacje, odważne kreacje i pewność siebie sprawiały, że trudno było go nie zauważyć. W 2017 roku postanowił nawet spróbować swoich sił jako wokalista prezentując utwór „First Kiss”, którym chciał dostać się na Eurowizję. Utwór szybko przeszedł do historii internetu, ale… nie tak, jak planował.