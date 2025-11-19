Nawigacja

Maga zachwycił delikatną urodą w „Top Model”. Dziś jest stałym bywalcem siłowni. Ale zmiana!

Autor Klaudia

Podziwialiśmy jego nietypową urodę!

Mateusz Maga pojawił się w czwartej edycji „Top Model” i od razu przyciągnął uwagę widzów swoją delikatną, androgyniczną urodą oraz niepowtarzalnym stylem.

Choć w programie nie zaszedł daleko, to jego medialna kariera szybko nabrała tempa.

Dziś 11 lat po udziale w show wygląda zupełnie inaczej.

Po krótkiej przygodzie z programem Mateusz stał się stałym bywalcem salonów. Charakterystyczne stylizacje, odważne kreacje i pewność siebie sprawiały, że trudno było go nie zauważyć. W 2017 roku postanowił nawet spróbować swoich sił jako wokalista prezentując utwór „First Kiss”, którym chciał dostać się na Eurowizję. Utwór szybko przeszedł do historii internetu, ale… nie tak, jak planował.

Czas zrobił swoje. Z drobnego, eterycznego chłopaka Mateusz Maga zmienił się w mocno umięśnionego bywalca siłowni.

Jego sylwetka to dziś totalne przeciwieństwo wizerunku sprzed lat.

Jeszcze niedawno regularnie chwalił się efektami treningów na Instagramie, gdzie zgromadził ponad 90 tys. obserwatorów.

Jego metamorfoza robi wrażenie, a fani ”Top Model” wciąż chętnie sprawdzają, co u niego słychać.

