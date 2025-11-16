Dziś wielki finał 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. To dzień, na który czekali zarówno widzowie, jak i sami uczestnicy.

Po tygodniach potu, łez, kontuzji, nieprzespanych nocy i niezliczonych godzin na sali nadszedł moment prawdy. To właśnie dziś dowiemy się, kto podbił serca jurorów i publiczności, kto najlepiej poradził sobie z presją, emocjami i sceną… i kto uniesie w górę Kryształową Kulę. O zwycięstwo walczą dziś: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.