Magda Narożna na finale „TzG” wbiła się w obcisły kombinezon. Podkreślił każdy szczegół jej figury
Tak się wystroiła, że szok!
Dziś wielki finał 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. To dzień, na który czekali zarówno widzowie, jak i sami uczestnicy.
Po tygodniach potu, łez, kontuzji, nieprzespanych nocy i niezliczonych godzin na sali nadszedł moment prawdy. To właśnie dziś dowiemy się, kto podbił serca jurorów i publiczności, kto najlepiej poradził sobie z presją, emocjami i sceną… i kto uniesie w górę Kryształową Kulę. O zwycięstwo walczą dziś: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Na finałowy odcinek programu przybyła cała masa gwiazd i znanych osobistości, a w tym m.in. Magdalena Narożna, która zrobiła prawdziwą furorę na ściance.
Piosenkarka skradła całą uwagę za sprawą swojej stylizacji. Tym razem postawiła na czarny i obcisły kombinezon, który szczegółowo podkreślił jej sylwetkę. Całość ograła szpilkami, złotą biżuterią i torebką a’la kopertówka. Nie da się ukryć, że wyglądała oszałamiająco.
Warto wspomnieć, że Magda Narożna sama była uczestniczką programu „Taniec z Gwiazdami” w ubiegłym sezonie. Jej tanecznym partnerem był wówczas Piotr Musiałkowski. Para odpadła w 6. odcinku