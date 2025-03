Magdalena Ogórek przyłapana przez paparazzi. Co dziś robi niedoszła pani prezydent? (FOTO)

Co dziś robi Magdalena Ogórek?

Po tym, jak Magdalena Ogórek rozstała się ze stacją TVP, wiele osób zastanawiało się, w którym kierunku tym razem poprowadzi jej kariera. Jak się okazało, wciąż pozostała wierna pracy w mediach i otrzymała posadę w konkurencyjnej stacji wPolsce24, gdzie prowadzi swój autorski program publicystyczny „Salon polityczny Magdaleny Ogórek”. W tym formacie Ogórek gości polityków, którzy przyglądają się rzeczywistości z innej perspektywy.

„Potwierdzam, wracam do mediów i robię to z wielką radością. Cieszę się, że będę twarzą nowego kanału, bo jego oferta jest bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która mnie przekonała, to pytania widzów. Na mediach społecznościowych dostawałam setki zapytań kiedy wrócę. Choć minęło tyle miesięcy, one wciąż napływały. Ta przerwa jednak była mi potrzebna na odpoczynek i przewietrzenie głowy” – mówiła Ogórek w rozmowie z „Faktem”.