Małgorzata Braunek była u szczytu sławy, kiedy UCIEKŁA i udała się w głąb swojej duszy. Potem zmarła na raka

Małgorzata Braunek zmarła na raka

Niestety, w 2014 roku aktorka zmarła po ciężkiej chorobie raka jajnika. Miała 67 lat.

To właśnie Andrzej Krajewski był pierwszą osobą, której powiedziała o swojej chorobie. To on czuwał nad nią do ostatnich chwil.

Natomiast jej córka Orina mówiła głośno, że jest rozczarowana polskimi szpitalami:

„Po pierwszej chemii zostaliśmy oddelegowani do domu w zasadzie bez żadnej informacji. Mama usłyszała: „Do zobaczenia za trzy tygodnie, kuruj się teraz”. I tyle. Pacjent powinien wiedzieć jak najwięcej o konsekwencjach chemii. Chemia jest trucizną. Uderza nie tylko w raka, ale też w cały organizm” – mówiła w „Wysokich Obcasach”.