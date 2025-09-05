Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

W piątkowe przedpołudnie oczy Polaków skierowane były na Watykan.

Karol Nawrocki wraz z rodziną spotkał się z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim.

To historyczne wydarzenie nie mogło przejść bez echa, ale tym razem obok politycznych ustaleń na pierwszy plan wysunęła się stylizacja Pierwszej Damy.

Marta Nawrocka przyciągnęła uwagę wszystkich, a teraz ujawniono, kto odpowiada za jej look.