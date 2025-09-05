times-dark
Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Pierwsza Dama zachwyciła kreacją, a Kasia…

Kasia Nawrocka Marta Nawrocka Papież Leon XIV
05.09.2025
Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę!

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

W piątkowe przedpołudnie oczy Polaków skierowane były na Watykan.

Karol Nawrocki wraz z rodziną spotkał się z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim.

To historyczne wydarzenie nie mogło przejść bez echa, ale tym razem obok politycznych ustaleń na pierwszy plan wysunęła się stylizacja Pierwszej Damy.

Marta Nawrocka przyciągnęła uwagę wszystkich, a teraz ujawniono, kto odpowiada za jej look.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Jak dowiedział się Fakt, kreację Marty Nawrockiej przygotowała… Izabela Janachowska!

Gwiazda telewizji, która obecnie świętuje swoje 39. urodziny w Rzymie, potwierdziła, że to jej ekipa stoi za stylizacją pierwszej damy.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Marta Nawrocka postawiła na elegancki czarny komplet, który zgodnie z tradycją watykańską był jedynym właściwym wyborem.

Stylizacja, za którą trzeba zapłacić 899 zł, została uzupełniona o subtelną, koronkową chustę.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Kreację oceniła także projektantka Ewa Minge, która wielokrotnie komentowała styl Marty Nawrockiej.

,,Wizerunek pierwszej damy jest jak najbardziej zgodny z protokołem dyplomatycznym. Świetny wybór. Długość spódnicy doskonała, dopasowana linia kompletu. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę w Rzymie, na uwagę zasługuje długi rękaw marynarki, za który należą się pani Marcie brawa. Akcent w postaci koronkowej chusty na głowie dopina świadomości wizyty i szacunku dla papieża”

– podkreśliła.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Zdjęcia z audiencji Pierwsza Dama opublikowała w swoich mediach społecznościowych. Komentarze fanów pojawiły się błyskawicznie.

„Przepiękna rodzina! Jestem dumna, że reprezentujecie nasz kraj!”

– napisała jedna z internautek.

„Przepięknie Pani wygląda! Klasa, elegancja, kultura!”

– dodaje kolejna.

„Pierwsza rodzina, mamy wreszcie prezydenta Polaków”

– czytamy dalej.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Sporo zachwytów spadło także na siedmioletnią córkę prezydenckiej pary, Kasię, która w granatowej sukience skradła serca internautów.

 „Ale mała Kasia jest cudna! Uwielbiam ją”

– komentowano.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)

Czarny kolor kreacji Marty Nawrockiej nie był przypadkowy. W tradycji watykańskiej kobiety, które nie są królowymi katolickimi, zobowiązane są do noszenia czerni podczas spotkań z papieżem.

Koronkowa chusta była nie tylko stylowym dodatkiem, ale też wyrazem pokory i szacunku.

Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)
Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)
marysia | 5 września 2025

Kochajmy sie i szanujmy!Wystarczajaco wiele zlego dzieje sie w Europie i na Swiecie .🙋‍♂️❤️

