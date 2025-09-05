Marta Nawrocka na audiencji u papieża z córką. Stylizacja Pierwszej Damy robi furorę! (FOTO)
Pierwsza Dama zachwyciła kreacją, a Kasia…
1 / 9
W piątkowe przedpołudnie oczy Polaków skierowane były na Watykan.
Karol Nawrocki wraz z rodziną spotkał się z papieżem Leonem XIV w Pałacu Apostolskim.
To historyczne wydarzenie nie mogło przejść bez echa, ale tym razem obok politycznych ustaleń na pierwszy plan wysunęła się stylizacja Pierwszej Damy.
Marta Nawrocka przyciągnęła uwagę wszystkich, a teraz ujawniono, kto odpowiada za jej look.
2 / 9
Jak dowiedział się Fakt, kreację Marty Nawrockiej przygotowała… Izabela Janachowska!
Gwiazda telewizji, która obecnie świętuje swoje 39. urodziny w Rzymie, potwierdziła, że to jej ekipa stoi za stylizacją pierwszej damy.
3 / 9
Marta Nawrocka postawiła na elegancki czarny komplet, który zgodnie z tradycją watykańską był jedynym właściwym wyborem.
Stylizacja, za którą trzeba zapłacić 899 zł, została uzupełniona o subtelną, koronkową chustę.
4 / 9
Kreację oceniła także projektantka Ewa Minge, która wielokrotnie komentowała styl Marty Nawrockiej.
,,Wizerunek pierwszej damy jest jak najbardziej zgodny z protokołem dyplomatycznym. Świetny wybór. Długość spódnicy doskonała, dopasowana linia kompletu. Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę w Rzymie, na uwagę zasługuje długi rękaw marynarki, za który należą się pani Marcie brawa. Akcent w postaci koronkowej chusty na głowie dopina świadomości wizyty i szacunku dla papieża”
– podkreśliła.
5 / 9
Zdjęcia z audiencji Pierwsza Dama opublikowała w swoich mediach społecznościowych. Komentarze fanów pojawiły się błyskawicznie.
„Przepiękna rodzina! Jestem dumna, że reprezentujecie nasz kraj!”
– napisała jedna z internautek.
„Przepięknie Pani wygląda! Klasa, elegancja, kultura!”
– dodaje kolejna.
„Pierwsza rodzina, mamy wreszcie prezydenta Polaków”
– czytamy dalej.
6 / 9
Sporo zachwytów spadło także na siedmioletnią córkę prezydenckiej pary, Kasię, która w granatowej sukience skradła serca internautów.
„Ale mała Kasia jest cudna! Uwielbiam ją”
– komentowano.
7 / 9
Czarny kolor kreacji Marty Nawrockiej nie był przypadkowy. W tradycji watykańskiej kobiety, które nie są królowymi katolickimi, zobowiązane są do noszenia czerni podczas spotkań z papieżem.
Koronkowa chusta była nie tylko stylowym dodatkiem, ale też wyrazem pokory i szacunku.
8 / 9
9 / 9
marysia | 5 września 2025
Kochajmy sie i szanujmy!Wystarczajaco wiele zlego dzieje sie w Europie i na Swiecie .🙋♂️❤️