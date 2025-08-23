times-dark
Kozaczek
Newsy

Marta Nawrocka na pierwszej wizycie bez męża! Zabrała ze sobą syna

Joanna Przetakiewicz powinna być dumna ze stylizacji! Spójrzcie, jak się ubrała!

Marta Nawrocka
/ 23.08.2025 /
Karolina T.
Marta Nawrocka źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

1 / 6

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu

Marta Nawrocka objęła urząd Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku.

 

Już na początku swojej kadencji zapowiedziała, że chce zająć się:

  • bezpieczeństwem dzieci w sieci
  • równego dostępu do edukacji
  • wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

 

Pierwsza dama od pierwszych dni urzędu zaczęła spotykać się z wyborcami, a przede wszystkim z dziećmi.

Marta Nawrocka źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

2 / 6

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu

Marta Nawrocka w sobotę pojawiła się w  Tarnobrzegu na Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej.

„Zaproszenie do pierwszej damy wysłaliśmy krótko po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Zaryzykowaliśmy. Wiemy, że interesuje się sportem, sama trenuje, więc dlaczego nie?” – powiedział Łukasz Pado, rzecznik Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.

Kancelaria Pierwszej Damy od razu przyjęła zaproszenie, a tym samym jest to pierwsza wizyta Marty Nawrockiej bez męża.

Marta Nawrocka źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

3 / 6

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu

Pierwsza dama lubi komplety ze spodniami, więc była to dla mnie idealna okoliczność, gdzie mogła wygodnie się ubrać. Miała na sobie lawendowy zestaw z białą bluzką marki LaMania, której założycielką jest Joanna Przetakiewicz. Do tego włożyła sneakersy. Wyglądała bardzo dobrze!

 

Na wydarzenie zabrała ze sobą syna Antoniego.

 

Marta Nawrocka źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

4 / 6

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu

Na Twitterze Kancelarii Prezydenta RP pojawił się komunikat:

„Największy w Polsce turniej piłkarski kobiet z honorowym patronatem Pierwszej Damy.

Marta Nawrocka w #Tarnobrzeg: To wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań. Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje”. 

Marta Nawrocka źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

5 / 6

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu
Marta Nawrocka źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

6 / 6

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

Oni są tacy bardzo wschodniopolscy.

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

No postaraj się z tym m twoim diqnwm eqnuwiki m trzwba była big nie rozumiem składać i z e n D z radą pedagogiczną u dzieci poniżej W następnie ja m. Tak się nazywa. Kir w a najbliższych a tę BAĆ NIE A NIW TA AIAM

Anonim | 23 sierpnia 2025 Odpowiedz

Konkurs była Z W z tym j i został ez einq wre i La czy to chciał bym I qwcvtransczqh j, te a także vhu czap, to ma aMaty as już q , Tous T W QY YAUA I TEGO W W QUSZAC JEST SIĘ NICZEGO M A WAIWNIACUIEMOU, GIK

POLECANE DLA CIEBIE
Dwa dni po śmierci Stanisława Sojki rodzina zabiera głos!
Newsy
Stanisław Sojka
Dwa dni po śmierci Stanisława Sojki rodzina zabiera głos!
"W imieniu całej rodziny i bliskich Stanisława (...)" - zaczęli.
Siostra Julii Wieniawy od 3 lat jest w związku ze znanym reżyserem! Teraz pokazała urocze z nim zdjęcie
Newsy
Alicja Wieniawa-narkiewicz Julia Wieniawa
Siostra Julii Wieniawy od 3 lat jest w związku ze znanym reżyserem! Teraz pokazała urocze z nim zdjęcie
Para zapozowała na tle Warszawy.
Pierwsza żona Stanisława Sojki w ten sposób pożegnała muzyka. Nie miała z nim łatwo!
Newsy
Stanisław Sojka
Pierwsza żona Stanisława Sojki w ten sposób pożegnała muzyka. Nie miała z nim łatwo!
Zdradził ją z...
Koleżanki z branży o osobistych wspomnieniach ze Stanisławem Sojką: „Był w bardzo dobrej formie…”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Anna Jurksztowicz Maria Szabłowska
Koleżanki z branży o osobistych wspomnieniach ze Stanisławem Sojką: „Był w bardzo dobrej formie…”
Zaskakujące, co powiedziały...
Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery PAPARAZZI
Newsy Zagraniczni celebryci
Hailey Bieber Justin Bieber
Justin Bieber złamał prawo podczas randki z Hailey?! Wszystko nagrały kamery PAPARAZZI
To, co robił przy stole, jest w Kalifornii zakazane.
Barbara Kurdej-Szatan świętuje 40. urodziny w zaskakujący sposób. “Jestem na śmierć zakochana…”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Barbara Kurdej Szatan
Barbara Kurdej-Szatan świętuje 40. urodziny w zaskakujący sposób. “Jestem na śmierć zakochana…”
Aktorka w dniu urodzin świętuje też wyjątkowe wydarzenie...
Georgina i Cristiano Ronaldo podpisali nową intercyzę. Kwoty przyprawiają o zawrót głowy
Newsy Zagraniczni celebryci
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
Georgina i Cristiano Ronaldo podpisali nową intercyzę. Kwoty przyprawiają o zawrót głowy
Media ujawniają szczegóły umowy, którą para miała zmienić tuż przed ślubem.
Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Napotkali pierwsze trudności… (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Małgorzata Rozenek-majdan Radosław Majdan
Małgorzata Rozenek z rodziną ruszyła w podróż kamperem. Napotkali pierwsze trudności… (FOTO)
Tak wygląda ich podróż całą rodziną!
Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Lewandowska Marina łuczenko-szczęsna
Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
Dzieci też się dobrze bawiły!
Gwiazdy żegnają Stanisława Sojkę! „Na miły Bóg! Stasiu! Dziękuję, za wszystko!”
Ale plota! Newsy Z życia gwiazd
Dorota Wellman Kayah
Gwiazdy żegnają Stanisława Sojkę! „Na miły Bóg! Stasiu! Dziękuję, za wszystko!”
Zrozpaczeni celebryci nie kryją żalu wobec zaistniałej tragedii!
Stanisław Soyka przez lata walczył z chorobą. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok
Aktualności Newsy
Choroby Gwiazd śmierć
Stanisław Soyka przez lata walczył z chorobą. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok
,,Lekarze nie pozostawili złudzeń..."
Ujawniono, co działo się za kulisami festiwalu po śmierci Sojki: „Chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z wolą”
Ale plota! Newsy Programy TV Z życia gwiazd
Nie żyje śmierć
Ujawniono, co działo się za kulisami festiwalu po śmierci Sojki: „Chcieliśmy zrobić wszystko zgodnie z wolą”
Do sieci trafiło także nagranie, które zrobiono chwilę przed śmiercią muzyka!
Stanisław Sojka nie żyje. Miał wystąpić na koncercie w Sopocie. Nie zdążył!
Newsy
Zmarli 2025
Stanisław Sojka nie żyje. Miał wystąpić na koncercie w Sopocie. Nie zdążył!
Miał 66 lat. Od lat ciężko chorował.
Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Anna złożyła mężowi publiczne życzenia na Instagramie.
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Aktualności Newsy
Skolim
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Na scenie pojawili się policjanci.
Szefowa TVN-u ostro oceniła Karolinę Gilon… ”Nie podoba mi się…”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Gilon Tvn
Szefowa TVN-u ostro oceniła Karolinę Gilon… ”Nie podoba mi się…”
Lidia Kazen zabrała głos w sprawie celebrytki i plotek o jej powrocie do stacji.
 