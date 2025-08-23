Marta Nawrocka na pierwszej wizycie bez męża! Zabrała ze sobą syna
Marta Nawrocka objęła urząd Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2025 roku.
Już na początku swojej kadencji zapowiedziała, że chce zająć się:
- bezpieczeństwem dzieci w sieci
- równego dostępu do edukacji
- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
Pierwsza dama od pierwszych dni urzędu zaczęła spotykać się z wyborcami, a przede wszystkim z dziećmi.
Marta Nawrocka w sobotę pojawiła się w Tarnobrzegu na Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej.
„Zaproszenie do pierwszej damy wysłaliśmy krótko po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Zaryzykowaliśmy. Wiemy, że interesuje się sportem, sama trenuje, więc dlaczego nie?” – powiedział Łukasz Pado, rzecznik Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
Kancelaria Pierwszej Damy od razu przyjęła zaproszenie, a tym samym jest to pierwsza wizyta Marty Nawrockiej bez męża.
Pierwsza dama lubi komplety ze spodniami, więc była to dla mnie idealna okoliczność, gdzie mogła wygodnie się ubrać. Miała na sobie lawendowy zestaw z białą bluzką marki LaMania, której założycielką jest Joanna Przetakiewicz. Do tego włożyła sneakersy. Wyglądała bardzo dobrze!
Na wydarzenie zabrała ze sobą syna Antoniego.
Na Twitterze Kancelarii Prezydenta RP pojawił się komunikat:
„Największy w Polsce turniej piłkarski kobiet z honorowym patronatem Pierwszej Damy.
Marta Nawrocka w #Tarnobrzeg: To wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań. Sport to nie tylko rywalizacja – to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje”.
Anonim | 23 sierpnia 2025
Oni są tacy bardzo wschodniopolscy.
Anonim | 23 sierpnia 2025
Anonim | 23 sierpnia 2025
