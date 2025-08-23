Marta Nawrocka na pierwszej wizycie bez męża! Zabrała ze sobą syna

Marta Nawrocka pojawiła się w Tarnobrzegu

Pierwsza dama lubi komplety ze spodniami, więc była to dla mnie idealna okoliczność, gdzie mogła wygodnie się ubrać. Miała na sobie lawendowy zestaw z białą bluzką marki LaMania, której założycielką jest Joanna Przetakiewicz. Do tego włożyła sneakersy. Wyglądała bardzo dobrze!

Na wydarzenie zabrała ze sobą syna Antoniego.